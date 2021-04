Lanzan recreaciones de Nirvana, Hendrix y Amy Winehouse

Embed

Para producir el álbum Lost Tapes of the 27 Club ("Cintas perdidas del Club de los 27"), la organización canadiense Over the Bridge, que apoya a músicos con problemas mentales, alimentó el programa de inteligencia artificial Google Magenta con melodías, ritmos y otros elementos musicales de los malogrados artistas.

Como resultado del análisis de las de cerca de 30 canciones de cada uno de los músicos incluidos en la producción, el algoritmo generó una serie de nuevas piezas basadas en los elementos aprendidos durante el análisis de los datos con que el software fue alimentado.

Este álbum tiene como objetivo concientizar a los miembros de la industria musical a recibir ayuda psicológica "para que puedan continuar creando la música que todos amaremos en los años venideros. Porque la inteligencia artificial nunca reemplazará a la real".

El listado completo del Club de los 27 está sujeto a controversias, ya que no todos los posibles integrantes pasan el filtro de los exigentes críticos que establecen diferentes criterios para su pertenencia. Pero si se considera como condición necesaria la de haber sido músico de rock o géneros similares y haber tenido trascendencia internacional, además de Kurt Cobain (líder de Nirvana), Jimi Hendrix y Amy Winehouse, otros miembros del grupos son Brian Jones, Janis Joplin , Jim Morrison y su pareja, Pamela Courson, aunque en este último caso no hay una aceptación total por no haber sido demasiado conocida en el ámbito rockero.