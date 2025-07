Aparecieron imágenes de cómo será "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini

"Dije que si pensamos en recuperar tenemos que retroceder unos años para atrás en la tele y decir ‘que sea una linda producción, que sea una buena escenografía, una producción más sólida, más grande y pedí unas cosas más y me dijeron que sí”, manifestó Mario, días atrás, mientras se estaban "craneando" los detalles de su gran regreso gran.

“Yo no puedo ir a la televisión a pensar que voy a hablarle a la misma gente de cuando hacíamos Caiga porque esa gente creció y sus hijos no miran tele”, enfatizó, Pergolini. “Este programa intenta reflotar el humor del día, la noticia y no siempre va a ser humor. Hoy abriría con Cristina presa”, dijo el conductor, sobre cómo será la dinámica del programa que competirá en el prime time del canal.

Lo cierto es que el desembarco de Mario en la pantalla chica ya su adelanto en promo pero también se conocieron las primeras imágenes de la escenografía y puesta del ciclo, fruto de un ensayo que se realizó de cara al inminente debut, el 14 de julio. En las postales que acompañan a la nota se puede ver que hay una banda en vivo, un humorista (en este caso Rada) que la acompaña, un panel, un sillón para el invitado del día y un escritorio para Pergolini. La misma estructura y dinámica de Una noche perfecta, programa que hace algunas semanas terminó Sebastián Wainraich, en el mismo canal.

LA BRONCA DE PERGOLINI CON RIQUELME

"La verdad que creo que no estamos pasando por un buen momento", dijo Mario, en las últimas horas, al ser consultado por el presente de Boca Juniors. "Creo que gran parte de esto es por la desorganización que tenemos en el club. Eh, creo que que se han tomado malas decisiones y cuando las organizaciones no encuentran un equilibrio para trabajar todas juntas y hay intereses de pocos para hacer las ideas que tengan, no se pueden llevar adelante".

"Un club es un hecho totalmente colectivo que no importa quién se encargue de una cosa o de la otra. Si no funciona eh fuertemente sus dirigentes, no es probable que no funcione el fútbol, que no funcione la institución. Yo creo que Boca está pasando por ese momento", dijo Mario. "Me fui porque no llegue a un buen acuerdo con él. No es odio. La palabra indudablemente no es odio. Y si ganando Boca se queda de por vida. Que se quede por vida. Yo creo que no es un buen dirigente para Boca", expresó el conductor, sobre su mala relación con Juan Román Riquelme.

Pergollini 1.jpg La escenografía del nuevo programa de Pergollini es similar a Una noche perfecta, programa que condujo Sebastián Wainraich hace algunas semanas.

Pergolini 2.jpg La puesta de otro día perdido.