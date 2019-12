Las famosas arrancan el año mostrando sus pancitas en las redes sociales

La última en confirmar su embarazo fue Chaves, quien eligió contar la noticia en un posteo de Instagram en donde se la puede ver con un vestido blanco y abrazada a sus dos hijos mayores Olivia y Baltazar. "Esta banda se agranda ¡Llenos de amor y más juntitos que nunca! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas, Pedro. ¡Son mi vida!", había asegurado la modelo.

Pese a que la confirmación llegó hace tan solo unos días, la ex conductora de "Bake Off Argentina" se enfrentó con Ángel De Brito dado que este contó en "Los Ángeles de la Mañana" que se había bajado de la temporada teatral de "Atrapados en el Museo" a causa de su embarazo. En ese entonces, Paula explicó que la decisión tenía que ver con que Olivia arrancaba primer grado en 2020 y que ella quería avocarse de lleno a esa actividad, ya que el ciclo escolar comienza unas semanas antes de que finalice la temporada de verano.

Del Cerro es otra de las famosas que se convertirá en mamá por segunda vez en los primeros meses del 2020. La modelo, e íntima amiga de Nara y Chaves, reveló -algunos meses atrás- que había decidió resguardar la noticia hasta pasados los tres meses de embarazo "más que nada porque Mila es muy chiquita, y ella siempre pedía tener un hermanito".

"Teníamos muchas ganas hace un tiempo, ya nos parecía que era un buen momento para que no se lleven tanta diferencia con Mila. Además, este es un año laboral muy tranquilo para mí, así que era ideal; tuve años muy intensos y este tenía ganas de estar un poco más con la nena, llevarla y traerla del jardín", había explicado.

Si bien aún no reveló el sexo del bebé que viene en camino, Del Cerro indicó que "si es varón nos gustaría ponerle Jaime. Meme Bouquet -su marido-, su papá y su abuelo se llaman así y mi papá también, sería un buen homenaje".

Por su parte, Nara aprovechó los últimos meses de su segundo embarazo para viajar al sur con su hijita Malaika y hacerle compañía a su marido Jakob von Plessen. Se instaló en San Martín de los Andes, lugar en donde prevé dar a luz a su primer hijo varón.

En relación al nombre que llevará el pequeño, la ex conductora de "Morfi, todos a la mesa" explicó que la última emisión de ese programa que "había uno y ahora nos agarraron dudas, ahora no sabemos si cambiarle el nombre porque algún familiar que otro te dice que no le gusta. Así que estamos pensando; pobre, me parece que va a nacer y vamos a ponerle el nombre el día que nazca".

Mientras que Gallardo viajó a Punta Cana para disfrutar unos días de relax con su esposo Martín Rojas, mientras esperan la llegada de su primera hija, a quien nombrará Martina ya que apuesta por ‘lo tradicional’. Desde allí la actriz no deja de compartir imágenes en donde se la puede ver luciendo su pancita en esas espectaculares playas.

