Es así que Castro explicó que la amistad entre ambos se terminó cuando Luis Miguel coqueteó con la presentadora cubana Daisy Fuentes, mujer con la que estaba manteniendo un amorío. "Él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", manifestó.

La razón por la que se pelearon Cristian Castro y Luis Miguel

"Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto...He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste", añadió.

Pero sus revelaciones no culminaron ahí, ya que también recordó su secreta relación con Thalía, quien está casada desde el 2000 con el empresario musical Tommy Mottola. "Tuve un romance con ella; nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara, tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas", precisó.

En cuanto a su vida sexual, aseguró que en sus "buenos momentos, estaba en buen estado, se juntaban muchas energías. Pude estar con hasta cinco mujeres".

Por otro lado, en el estudio de "PH, Podemos Hablar" también estuvo presente Graciela Alfano, con quien el cantante mantuvo un coqueteo en vivo que terminó con un apasionado beso.

Es que tras haber intercambiado varias miradas y comentarios cómplices, la bailarina Noelia Marzol le pidió a Castro y la ex panelista de LAM que terminarán la noche con un "piquito".

Así, ante la arenga del resto de los invitados del ciclo, Castro miró a los ojos a Alfano y le dijo "me gustas mucho", dándole un beso que duró varios segundos mientras los presentes festejaban el momento.

Cabe recordar que algunas semanas atrás el cantante reconoció que no es "buen padre" y consideró que cumplió lo más que pudo "con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado".

"Me entrego a la creatividad que tengo y a las ganas de hacer nuevas canciones", completó.

Su papá es el hermano de Don Ramón de El Chavo

En el mismo ciclo, el cantante rememoró como fue su encuentro con su padre Manuel ‘El Loco’ Valdés y confirmó que éste es hermano de Ramón Valdés, el actor que interpretó al recordado ‘Don Ramón’ en la popular serie "El Chavo del Ocho".

"Yo no lo quería conocer a mi padre porque me daba mucho miedo", explicó y aclaró que lo conoció a los 30 años: "yo lo busqué, le pedí a mi manager que quería hablar con mi padre porque yo ya había superado algunos miedos que tenía. Ahí me enteré que lo espantó mi abuela".