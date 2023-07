Las vacaciones de Zaira Nara en Ibiza

“Vengo a acompañar, en esta incertidumbre que hay que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”, sostuvo Zaira que fue consultada por los cronistas de los programas de espectáculos en Ezeiza por las cámaras de Intrusos cuando arribó al país.

Además, agregó: “Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe. Ella está bien”, insistió llevando tranquilidad a los seguidores de su hermana.

De todos modos, el panorama parece positivo ya que la conductora viajó con toda su familia a Estambul y Zaira retomó los días que le quedaban pendientes en Ibiza junto a Malaika y Viggo los hijos que tuvo con Jakob Von Plessen de quien se separó el año anterior.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@zaira.nara)

Zaira mostró varias imágenes y videos de sus nuevos días en el verano europeo, disfrutando de España y sus playas espectaculares con el mar turquesa y unos atardeceres de ensueño.

La modelo compartió postales de la fiesta que compartió con amigas, mientras que luego asistió a un boliche en Ibiza donde tocó Bizarrap e incluso se fotografió con el productor argentino.

También se llevó todas las miradas al posar con los espectaculares trajes de baño que lució y aprovechó para hacer contenido junto a su propia marca de cosmética.

Además, Zaira subió varias imágenes con sus dos hijos quienes la acompañan en esta nueva aventura y junto a varias amigas que la esperaban con ansias en España para continuar con los planes que les habían quedado pendientes.

Sin título-1.jpg Zaira Nara y sus hijos.

Wanda Nara se fue a Turquía

Wanda Nara se fue de la Argentina en avión privado rumbo a Turquía luego de que su marido, Mauro Icardi, decidiera renovar su contrato con el Galatasaray.

En el vuelo viajaron Wanda, Mauro, el estilista y amigo Kennys Palacios y cuatro de los hijos de la conductora. Francesca e Isabella, fruto de su relación con Icardi, y Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López. Quien se quedó en la Argentina es el hijo mayor de Wanda, Valentino, que se encuentra jugando en las inferiores de River Plate.

La mediática volvió a teñirse de morocho, tono que le gustó mucho y que dejó sólo por unos días, según dijo, “por trabajo”. Desde su cuenta de Instagram también les aclaró a sus seguidores que el motivo del viaje no tiene nada que ver con su salud: “No me voy a hacer ningún tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”.

“La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”, manifestó la mediática en otro posteo.

Cabe recordar que no pasaron muchos días desde que Wanda fue internada de urgencia por un fuerte dolor abdominal y generó preocupación porque sus estudios no habrían salido bien y se habló sobre un cuadro de salud preocupante. Sin embargo, ella decidió explicar de qué se trataba, aunque aclaró que prefería mantenerlo en la intimidad.

“Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su posteo.