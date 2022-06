Lauren Jauregui regresa a la Argentina

El show se dará en el Teatro Gran Rex el 16 de octubre de este año, y las entradas de venta general estarán disponibles a partir del próximo miércoles 8 de junio a las 12 hs del mediodía.

La cantante estadounidense le regalará a su público, entre varios exitos, distintas canciones de su primer EP “Prelude” (2021), como lo son: “Don’t Wanna Say”, “Falling” y “Scaterred”.

Para darle vida a este espectáculo, Jauregui pasará por EE. UU. y Canadá entre los meses de julio, agosto y septiembre, llegando a Sudamérica el 14 de octubre para presentarse en Brasil, y luego en Argentina el mismo mes.

Lauren se dio a conocer mundialmente luego de participar en The X Factor US en el grupo de Fifth Harmony en 2012. Sin embargo, En 2016, la artista comenzó su carrera profesional fuera del grupo de chicas, en asociación con Marian Hill, con su primer proyecto: “Back to Me”.