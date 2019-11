La rubia explicó en el posteo que "Amo el deporte. Pero siempre odie correr. Era de las que decía no corro ni a la esquina. Novio y hermana me anotan en una carrera de sorpresa, y casi elijo quedarme durmiendo; pero fui de caradura, a pasarla bien, creyendo que iba a terminar caminando atrás de todo, y parando en la mitad. Pero fue una mañana diferente. Divina. No sólo terminé la carrera sino que me siento con mucha energía para hacer la función hoy a la noche ??! Quizas para algunos es una pavada, pero correr 10 K era algo que jamas me crei capaz de hacer. Y creo que de eso se trata, de ponerse una meta y de intentarlo, no dejar que la cabeza te juegue en contra, no aflojar, y por sobre todo, estar rodeada de hermosas personas".

Como se ve, el fanatismo de Nicolás Cabré (39) por running se lo contagió a Laurita Fernández (27). Ayer, en una soleada y calurosa tarde dominguera, la parejita participó de la carrera y así las figuras de la obra Departamento de soltero terminaron celebrando a los besos la pequeña hazaña deportiva.

Laurita concluye un 2019 extraordinario en amor y trabajo. En este último aspecto, cabe detacar que está por encarar una miniserie para Telefé llamada Inconvivencia, junto a Tomás Fonzi.

Y en materia amorosa, hasta se atreve a hablar de la posibilidad de tener hijos con Cabré, que ya es padre de Rufina juntoa la China Suárez.

La foto del beso tras la maratón no estuvo sola. También hubo una segunda foto (al igual que en una de sus historias) en donde se la ve junto a su hermana entre grandes sonrisas, mostrando la placa que obtuvo tras correr la carrera de 10 kilometros, en la cual la anotaron a sus espaldas.

Ambas imágenes enternecieron a todos los que la leyeron y por eso en pocas horas Laurita cosechó miles de ‘me gusta’. Incluso, ente los saludos, estuvo el de la marca de zapatillas que usaron... porque acaso, además de prodigarse el amor públicamente, la carrera sirvió para hacer negocios.