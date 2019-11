El conductor de Showmatch se mostró en el debut de Fardín y allí afirmó que no irá al casamiento de Pampita, jurado del ciclo, porque "no soy de ir a ese tipo de eventos". Su respuesta es bastante creíble porque tampoco fue a la boda de Peter Alfonso, su productor y luego estrella de la pista, y Paula Chaves.

Tinelli explicó que "yo no tenía pensado ir, a mí me cuesta realmente, y soy sincero, ir a este tipo de eventos. Qué se yo, se enojan mis amigos cuando no voy a un cumple de 50, por ejemplo. No quiero decir que voy y después no voy". En verdad, Pampita no está sorprendida por el faltazo de Tinelli a su boda con el empresario gastronómico Roberto García Moritán el próximo 22 de noviembre. Sabe de la conducta de Tinelli en este tipo de invitaciones.

En cuanto a su presencia en la sala de El Método Kairós no llama la atención. Desde que Tinelli está en pareja con Valdés se hizo habitué de la cartelera teatral gracias a la modelo que le gusta el trabajo teatral. E ir a ver la obra Fardin es un claro aliento y apoyo primero a la actriz y luego a la causa que lleva adelante en materia judicial.

También fue de la partida el periodista Luis Novaresio en compañía de su pareja, Braulio Bauab, a quien blanqueó en la marcha de la diversidad de género. La foto con Fardin habla a las claras del aliento a la actriz que tardó más de diez años en volver a subirse a las tablas. La última vez fue en 2009 durante la gira de Patito Feo en Nicaragua y fue víctima de una supuesta violación por parte del galán maduro. Es más, la telecomedia fue una producción de Ideas del Sur, la ex productora de Tinelli.

En la función especial de la obra Nahuelito, de Matas Puricelli y Fran Ruiz Barlett, protagonizada, además de Fardín, por Victoria Raposo, Azul Araya y Violeta Brener, también se cruzaron Julieta Ortega, ex cuñada de Guillermina Valdéz (es hermana de Sebastián Ortega, primer marido de Guillermina) y la actriz en ascenso Clara Alonso, conocida por su papel en el culebrón Campanas en la Noche (Telefé) y con Calu Rivero a la cabeza. Ella fue la primera en denunciar en los medios a Juan Darthés.