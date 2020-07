Laurita Fernández reveló la verdadera razón por la que no hay vuelta atrás con Cabré

“Tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro. Pero cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Él cambió su proyecto de vida por completo. Esa es la verdad. Y yo no sé cuál quiero que sea el mío”, reconoció la ex Showmatch.

Cuando las panelistas le preguntaron si había forma de limar las asperezas y construir algo en común con el actor, Fernández se sinceró: “Quiero ir viendo qué me pasa, pero sí sé que no estoy dispuesta a amoldarme al proyecto de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes y proyectos completamente distintos de vida. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura élcambió por completo su manera de proyectarse a futuro, quiere otras cosas y yo no estoy dispuesta a amoldarme a él”.

Tratando de entender cuáles eras las desavenencias entre una de las parejas más resonantes de los últimos tiempos, Ángel De Brito preguntó si ambos tenían la intención de agrandar la familia. Y, en ese sentido, Fernández no ocultó sus deseos: “Él fue con la primera pareja con la que proyecté cosas en serio, en grande. Me abrió las ganas de imaginarme armando mi propia familia... En mí el proyecto sigue estando a futuro. Es algo que no dejo de querer como mujer a futuro”.

Laurita Fernández charla con LAM El Trece

