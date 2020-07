Pachu Peña: "Nunca temí haberme contagiado coronavirus"

Si bien él estaba tranquilo, el negativo de Covid-19 le dio alivio su familia y amigos. El regreso a Showmatch y la nostalgia por Peligro sin codificar.

"Nunca tuve miedo de haberme contagiado el Covid-19 porque me sentía bien de salud. Nunca tuve un síntoma. Ya llevaba varios días aislado en cuarentena desde que el canal me avisó que me tenía que guardar. Así que estaba muy tranquilo. Por suerte el resultado fue negativo y trajo alivio para mi familia, para el barrio, para todos mis compañeros de Polémica en el Bar", comenta José María "Pachu" Peña, integrante actualmente del staff artístico del ciclo de América, de quien en su momento se dijo que podría haberse infectado con el coronavirus en El Precio Justo, el programa que Lizy Tagliani hacía por Telefé.