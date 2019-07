El músico se quejó de los spots de campaña electoral de Juntos por el Cambio, en los que se hace hincapié en autopistas y rutas. Lo hizo sin insultos, pero no obstante fue sancionado por la red del pajarito gracias a las quejas de quienes consideraron ofensivos sus posteos: "Qué me importan los edificios de vidrio y las autopistas nuevas si la gente se está muriendo de frio, no entiendo cómo te quieren comprar con eso. Ah, quizás es porque piensan que ahora cuando llueve se pueden meter debajo de la autopista para no mojarse, qué tiernos", disparó el músico.

"Nos quieren apagar. Prendan la luz, voten bien en octubre. Si quieren, al menos, si quieren verlo así, por el 'mal menor', pero este grupo de Macri y Cia. es la cara visible de los titiriteros del horror. Ya a Cristina la quieren borrar por haber puesto a (Héctor) Magnetto a la luz", aseguró el cantante en referencia a la histórica confrontación entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín,

"Macri está destruyendo la sociedad. Nos está matando. Por favor tomen conciencia. Estamos sumidos en el odio y la tergiversación histórica que instalaron. Tenemos que sacarlos porque peligra nuestra educación, formación y capacidad de pensar con esta gente al mando", agregó.

"No podemos permitir que terminemos como en países como Chile, donde los ricos viven todos bárbaro usando al resto del país como se les da la gana, y ese resto del país vive resignado porque cree que así es como es vivir y es lo que les toca porque no reciben la formación para exigir", sentenció Benito.

Lo ocurrido después de sus posteos es que la cuenta del hijo de Gustavo Cerati fue suspendida por Twitter, y esto generó que desde las redes de su banda, Zero Kill, sostengan que fue a raíz de las críticas contra Macri. "¡Hola! A @Vanity_Sexx le hicieron denuncia masiva de un tuit y le cerraron la cuenta por 7 días. ¡Sigan votando gente que calla!", comunicaron.