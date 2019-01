Embed Escuchá Led Zeppelin

Hace 50 años, las fronteras del rock pesado iban a expandirse más allá de lo conocido hasta el momento, con la inclusión del blues y elementos del folk californiano y hasta de la música africana, gracias al debut discográfico de Led Zeppelin, una de las bandas más grandes que dio el género.

Lanzado el 12 de enero de 1969, la placa que llevaba el nombre del británico grupo integrado por Robert Plant, en la voz; Jimmy Page, en guitarras; John Paul Jones, en bajo; y John Bonham, en batería; sembró la semilla de lo que con los años se conocería como hard rock, una vertiente mucho más estilizada del heavy metal.

Pero además, esta publicación significó además la presentación pública de una de las mejores bandas de la historia, que puso una vara muy alta, no sólo por la fusión de ritmos, sino también por el nivel de virtuosismo de sus integrantes y la asombrosa amalgama que lograron crear.

Ocurre que si bien hacia 1969 ya existían bandas como The Who, con su arrolladora potencia; o Black Sabbath, con un sonido metálico que dio el puntapié inicial al Heavy Metal; Led Zeppelin se distinguió por su aceitado funcionamiento musical y la incorporación de variantes rítmicas.

led zeppelin orignal.jpg Archivo

Todo eso ya se pudo ver de pleno en esta primera placa que, aunque no contenía ninguno de los grandes éxitos del grupo, presentó todos los componentes que iban a hacer de Led Zeppelin uno de los grupos más importantes de la historia.

La presencia de la raíz blusera tenía en Jimmy Page, proveniente de The Yardbirds, una cuna de guitarristas por donde también pasaron Eric Clapton y Jeff Beck, a su principal mentor; quien convirtió sus relecturas de clásicos fraseos de Willie Dixon y Robert Johnson en la base de muchas de sus composiciones.

En tanto, el estilo vocal de Robert Plant, quien venía de compartir banda con Bonham en The Band of Joy, muy similar al desplegado por Janis Joplin, llevaba la música de la banda de paseo por la costa oeste californiana.

A esto se le sumó el potente estilo del baterista, uno de los de mejor técnica que dio el rock, quien eligió prescindir de demasiados floreos en pos de un toque más directo; y el monolítico bajo de John Paul Jones, sobre el que podía descansar tranquilamente el resto del grupo.

"Good times, bad times", "Your time is gonna come", "Communication breakdown", "Dazed and confused", "Black mountain side" con su toque étnico y los clásicos de Willie Dixon "You Shook me" y "I can't quit you, babe", son algunos de los grandes temas que fueron parte de este primer trabajo de Led Zeppelin.

La portada mostraba una imagen del famoso dirigible Hindenburg en llamas, una alegoría del nombre de la banda, atribuido al baterista de The Who, Keith Moon, o a su bajista John Entwistle, según la versión que se conozca; aunque en ambos casos referían a un grupo que se vendría a pique "como un Zeppelin de plomo".

La historia de Led Zeppelin se siguió escribiendo 11 años más, hasta su abrupta disolución en 1980 a raíz de la sorpresiva muerte de su baterista, con 8 discos más, gigantescos shows y millones de leyendas, algunas esotéricas y otras más mundanas referidas al alocado estilo de vida de sus integrantes.

Luego de eso, hubo algunas reuniones esporádicas con distintos bateristas, siendo la más recordada la de 2007, con Jason Bonham, hijo del baterista original, como autorizado reemplazo, que brindó un memorable concierto registrado en el CD y DVD "Celebration Day".

Y aunque Robert Plant ya rechazó de manera tajante una nueva reunión; y Jimmy Page anunció esta semana nuevo material solista, justo en momentos en que celebraba su 75 cumpleaños, Led Zeppelin sigue siendo un dirigible que, lejos de derrumbarse, vuela cada día más alto.