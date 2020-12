Led Zeppelin: hace 40 años una de las bandas más importantes del rock decía adiós

image.png La magia en el escenario de una de las bandas más grandes de la historia del rock

La personalidad arrolladora de la batería de Bonham resultó una pieza fundamental en la amalgama musical creada por la popular banda británica, al punto que su muerte, en la madrugada del 25 de septiembre de 1980 por una intoxicación alcohólica, fue lo que pondría punto final a la demoledora carrera del grupo que completaban Robert Plant, en voz; Jimmy Page, en guitarra; y John Paul Jones, en bajo y teclados.

Led Zeppelin - Stairway to Heaven Live

Desde 1968 a 1980, Led Zeppelin fue el emblema del rock en inglés combinando hard rock con el hythm and blues, dejando momentos psicodélicos y baladas poderosas e inolvidables.

Los años 70 marcarían el despegue, tanto creativo como económico de Zeppelin. Trescientas millones de copias vendidas siendo Phisical Grafiti, Houses of the Holy y Led Zeppelin IV, para muchos su obra magna, sus álbumes con mas ventas.

Led Zeppelin - Kashmir (Live at Knebworth 1979) (Official Video)

"Whole Lotta Love", "Stairway to Heaven", "Kashmir", "When the Levee Breaks" o "Going to California" son algunos de las canciones emblemáticas de sus 12 años de carrera.

Zeppelin atravesó caminos tormentosos, los cuales fueron desde las adicciones al alcohol y las drogas, la muerte de un hijo de Robert Plant o las actitudes megalómanas y los vínculos con el ocultismo de Jimmy Page, pero nada evitó que se convirtieran en una de las bandas más influyentes de la historia del rock, sentando a su vez las bases de lo que después sería conocido como heavy metal junto con grupos como Black Sabbath o Deep Purple durante la década de 1970.

Led Zeppelin - Going to California - Live Earls Court 1975 (Full Performance)

Además

Led Zeppelin: a 50 años de su lanzamiento, escuchá con Popular el primer disco de un dirigible que voló alto