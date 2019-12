"Aunque no me gusta mucho hacer balances, pensándolo en la televisión argentina, especialmente nosotros, en América, no estuvimos ajenos a lo que pasó en el país. Fue un año muy complicado, muy difícil desde el punto de vista económico. Lo sufrió del primero hasta el último argentino. Y en una pantalla como la de América, donde todo está en vivo, sin el recreo del entretenimiento y de la ficción, eso hace mella", aseguró Parodi.

"A veces los televidentes también están como enojados, las emociones son distintas. Eso lo sentimos en el canal a la hora de hacer los programas, a la hora de encontrar los temas, de estar con la actualidad reflexiona Parodi. A pesar de que los programas en algunos casos son de espectáculos u otra temática que no es estrictamente actualidad, de todas maneras la vida en vivo no estuvo ajena a la realidad del país", agregó.

Sin embargo, Liliana se tomó un tiempo para dar un mensaje más alentador sobre el año que concluye. "Siempre me gusta pensar en positivo: tenemos una televisión argentina con miles de puestos de trabajo, con actores, productores, directores, técnicos, camarógrafos, sonidistas, maquilladores, vestuaristas, etcétera. Una cantidad de trabajos en la industria que no le tiene que envidiar nada a la del resto del mundo. Sí se parte un poco la atención del público entre las nuevas plataformas, y eso es competencia. Ha sido un año donde hemos llegado a diciembre con el último aliento, pero tomando aire para arrancar el 2020 ilusionados como siempre. Esperemos seguir en nuestro estilo y tener un gran año".

Parodi también contó que aún no habló con Pamela David, quien se despidió de su programa, y puso en duda que no esté al aire en 2020. "Tengo que sentarme con Pamela porque no estoy segura de que ella no esté en la programación del 2020. Quedamos en hablar. Por ahora no quiere, pero tengo mis esperanzas de que cambie de opinión", cerró.