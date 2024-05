Lizy Tagliani sobre su madre: "Tuvo dos hijas producto del abuso y se las sacaron"

“Mi mamá fue siempre mamá y nunca fue mujer. Solamente fue mamá. Ella nació en el Chaco, era analfabeta, y de apariencia muy fuerte. Tenía 12 hermanos y como no había para comer, se fueron cada uno para diferentes provincias”, describió Lizy sobre su progenitora, Rosa Gallardo, en el programa Las Pibas Dicen (Blender).

“Cuando vuelve a los 13 años, ya había tenido una hija producto de un abuso en esa familia. Nace la criatura, se la sacan, queda en esta familia, y a ella la devuelven. Nunca la pudo conocer. Viene la adolescencia, los 17 o 18 años, otra vez sufrió un abuso, de los tantos que tuvo, volvió a quedar embarazada, tuvo una hija y se la sacaron”, dijo la conductora visiblemente quebrada.

Y agregó: “Le sacan esa hija, que es una hermana que ahora falleció ya, me enteré porque pude llegar a donde estaba para encontrarla. Me dolía que no entendía cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno, incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma, haya abandonado a dos hijas sin poder hacer absolutamente nada”.

Por último, sentenció: “Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser”.