Lola Latorre le pegó a Tini Stoessel y los fans la mataron

Los daños colaterales no demoraron en llegar y la influencer comenzó a recibir sistemáticamente criticas de todo tipo. Tantas, que la que en su momento fue denunciada por participar en una fiesta multitudinaria clandestina, tuvo que explicar que su comentario fue un error.

ADEMÁS:

Gladys La Bomba Tucumana tiene coronavirus y podría perderse la final

Belén Francese compartió un topless y reflexionó sobre su embarazo

"¿Cómo se atreve a bardearle una canción? No sos Beyoncé" y "definitivamente tiene mi odio", habían sido algunas de las respuestas. "Chicos, ¿se pueden calmar todos en 3, 2, 1, todos? Me están bardeando porque el p... autocorrector me puso cualquier cosa. Amo el tema, si no, no lo estuviese (sic) escuchando. La p... madre, le buscan el pelo al huevo a todo", lanzó indignada.

En síntesis, no pasó mucho tiempo para que su historia quedase en el olvido, al eliminarla en forma automática, aunque algunos optaron por viralizar la participación de Lola en el Cantando cuando interpretó un tema de Tini y el jurado "la mató". ¿Se habrá vuelto un Karma Tini para ella?