Los amores de Laurita... Fernández

En la noche del sábado, la pareja fue a ver "Sex", la obra de José Maria Muscari y luego continuó la salida en un boliche -muy concurrido- del barrio de Palermo, donde se dejaron ver a los besos mientras bailaban medio de una pista.

El nuevo amor de Laura Fernández se llama Claudio Brusca y los televidentes lo conocieron por el apodo de "Peluca" porque Guido Kaczka se encargó de mostrarlo al aire varias veces. El productor trabaja desde hace muchos años en Kuarzo Entertainment Argentina y es la persona de absoluta confianza del conductor de "Los Ocho Escalones del Millón".

Peluca.jpg Claudio Brusca, en la época que se ganó el apodo de Peluca

Ángel de Brito explicó que Laurita no contesta los mensajes con las consultas sobre el tema, y es por eso que fueron a entrevistarla. En la nota con el cronista Alejandro Castelo, la conductora respondió con una sonrisa “Nada que aclarar de nada. No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo que buscaba eso", dejando en claro que esta disfrutando a pleno el momento.

Sin confirmar la relación afectiva, explicó que el vínculo que la une con Claudio Brusca “es excelente” porque su productor “es un capo total”.