Teto 1_1.mp4 Parte de la entrevista con Marcelo Teto Medina

Teto Medina sigue procesado en el marco de la causa por la supuesta asociación ilícita que funcionaba en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", junto a otras 16 personas que manejaban centros de rehabilitación de adictos a las drogas en Florencio Varela, La Matanza, Almirante Brown, General Rodríguez y en la localidad cordobesa de Bialet Massé. Para continuar disfrutando del proceso en libertad deberá presentarse una vez al mes en el juzgado y no acercarse a los predios de la comunidad terapéutica.

“Yo las habitaciones nunca las vi, pero a mí lo que más me llama la atención es que ningún chico me haya dicho algo. Nunca me dijeron nada”, aseguró Medina y también dijo que gracias a su trabajo con las charlas para los internados en recuperación encontró su vocación. “Esto que hago, lo amo. Porque mezclo todo", señaló y confirmó que cobra $2.500 por paciente.

“Ninguno de los chicos se quería ir de la comunidad”, explicó Teto Medina, y agregó: “Entrá a una comunidad conmigo para ver lo que es el abrazo de los pibes, el amor de los pibes. ¿Por qué a mí? Está bien, debo estar por hacer algo muy grande y tengo que pasar esta prueba”.

Para el animador la principal preocupación que tiene hoy, es poder seguir haciendo su trabajo en otras comunidades terapéuticas. “A mí me dijeron que no puedo ir a esta comunidad, pero ahora el doctor Tenca (su abogado) mandó a pedir que se especifique si puedo ir a las otras. Porque yo los extraño a los pibes, se genera un lazo muy fraternal”, añadió el Teto.

tet medina 2 .mp4

Teto Medina admitió que pensó en sus hijos cuando lo allanaron y su foto con las esposas recorrió las redes sociales. También destacó el apoyo que recibió por parte de los jóvenes a los que ayuda a recuperarse y de sus familias durante los días en que estuvo detenido. “Yo amo lo que hago, la gente confía en mí. Me fueron a ver, me llevaron comida, frazadas, porque saben quién soy. Vinieron las madres desesperadas a la puerta de la comisaría. Yo a los pibes los contengo”, expresó el exintegrante de Showmatch.

Teto detenido.jpg

El Teto Medina estuvo detenido acusado de ser "la cara visible” de una asociación ilícita que fue denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral en comunidades terapéuticas destinadas a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba.

El juez Adrián Villagra mantiene presos a seis de los acusados que habían sido detenidos con el animador televisivo durante los allanamientos realizados hace 15 días, por su parte, el Sedronar y las autoridades sanitarias informaron que esos lugares no estaban habilitados para tareas de asistencia a personas con problemas de adicciones.

Respecto a la causa que tiene sobre violencia de género, el Teto Medina aseguró que es "inocente y que próximamente se va a aclarar todo".