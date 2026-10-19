Los detalles del casamiento del Turco García y Mariela Pietro, después de treinta años juntos

FIESTA, FANTÁSTICA ESTA FIESTA

El evento de unión entre el Turco y Mariela se extendió a lo largo de la tarde noche, hasta altas horas de la madrugada. E incluyó un menú variado y mucho pero mucho baile, que invitó a todos los presentes a disfrutar con los recién casados.

Incluso, durante la noche se presentó una banda en vivo y, luego, también, cantó Ezequiel Iván Cwirkaluk, más y mejor conocido como El Polaco. Los novios acompañaron a los músicos desde arriba de un escenario y disfrutaron de todos los detalles de la celebración.