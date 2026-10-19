Los detalles del casamiento del Turco García y Mariela Pietro, después de treinta años juntos

El exjugador de fútbol y la exparticipante de Gran Hermano celebraron su unión matrimonial, con una súper ceremonia al aire libre y una fiesta a todo glamour.
Después de un distanciamiento que incluyó varios meses, el Turco García y Mariela Pietro dieron el "sí". El exfutbolista y el la exparticipante de Gran Hermano se casaron el sábado 17 de octubre, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. La fecha elegida coincidió con el aniversario del inicio de su noviazgo.
Mariela lució un exquisito diseño en color blanco, con estilo princesa y una amplia falda de tul con encajes florales, que la hicieron destacarse como siempre lo soñé, considerando que el casamiento era un evento que esperó durante años. Y completó su ouftif con su cabello lacio y suelto, una tiara con brillo, un collar de pedrería y un velo traslúcido.
Por su parte, Claudio, optó por vestir un esmoquin negro de textura sutil, con solapas de raso tipo chal, pantalón de vestir de corte recto y una camisa blanca de etiqueta. Impecables y listos para la ocasión, celebraron su intercambio de alianzas, de palabras profundas y de escuchar el mensaje de un sacerdote, al aire libre, rodeados de un paisaje de ensueños, en verde y flores.
"Qué decirte… Tanto que te quiero, te amo, quiero que seas feliz con nuestra familia para siempre”, le dedicó Pietro a García, en palabras, adelante de todos los invitados, avanzada la ceremonia, luego de bajar de una escalera caracol, mientras se escuchaba de fondo un saxofón. Entre los invitados famosos estuvieron algunos exparticipantes de Gran Hermano, como Solange Abraham, Campanita y Nenu López, entre otros.
El evento de unión entre el Turco y Mariela se extendió a lo largo de la tarde noche, hasta altas horas de la madrugada. E incluyó un menú variado y mucho pero mucho baile, que invitó a todos los presentes a disfrutar con los recién casados.
Incluso, durante la noche se presentó una banda en vivo y, luego, también, cantó Ezequiel Iván Cwirkaluk, más y mejor conocido como El Polaco. Los novios acompañaron a los músicos desde arriba de un escenario y disfrutaron de todos los detalles de la celebración.
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