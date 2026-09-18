Del odio al amor hay un paso: ahora el Turco García y Mariela Pietro se casan

CAMINO AL ALTAR

Pero ahora la realidad entre el Turco y Mariela los volvió a encauzar por el lado del amor. Luego de que ella salió de GH, la pareja tuvo varias charlas y llegó la sorpresa soñada: la fecha de casamiento.

Garcia le había prometido, en más de una oportunidad a Mariela que se convertirían en marido y mujer. Pero pasan los años y eso nunca sucedía. Algo que a ella, claro, la entristecida mucho.

Pero desde mediados de octubre, específicamente el 17 de octubre, fecha significativa si las hay, la pareja se unirá en matrimonio.

Lo harán con un mega evento en la zona de Ituzaingo, en uno de los salones más conocidos del lugar, ante la presencia de casi doscientos invitados.

Uno de los atractivos del evento serán los shows en vivo que harán para todos los presentes, Pablito Lescsno y El Polaco. Vivan los novios.