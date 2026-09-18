Del odio al amor hay un paso: ahora el Turco García y Mariela Pietro se casan

La pareja el eligió el 17 de octubre como fecha para celebrar su reencuentro en el amor. ¡Gran fiesta gran!
Entre la crisis de mitad del 2025 en adelante y el tiempo que Mariela Pietro estuvo como participante en Gran Hermano, con el Turco Garcia estuvieron poco más de un año separados.
Antes de que Mariela ingrese al reality show de Telefe, la relación con el exjugador de fútbol venía con muchas grietas. Incluso, habían llegado a vivir en casas separadas.
Luego, durante la estadía de la jugadora en "la casa más famosas del pais", Garcia casi ni apareció en los programas satélites al reality.
Incluso, en instancias semi finales, cuando en el programa hicieron el repetido simulacro de bodas que hacen en todas las ediciones, el Turco eligió no presentarse. Lo que, sin duda, significó un verdadero plantón para Pietro.
Pero ahora la realidad entre el Turco y Mariela los volvió a encauzar por el lado del amor. Luego de que ella salió de GH, la pareja tuvo varias charlas y llegó la sorpresa soñada: la fecha de casamiento.
Garcia le había prometido, en más de una oportunidad a Mariela que se convertirían en marido y mujer. Pero pasan los años y eso nunca sucedía. Algo que a ella, claro, la entristecida mucho.
Pero desde mediados de octubre, específicamente el 17 de octubre, fecha significativa si las hay, la pareja se unirá en matrimonio.
Lo harán con un mega evento en la zona de Ituzaingo, en uno de los salones más conocidos del lugar, ante la presencia de casi doscientos invitados.
Uno de los atractivos del evento serán los shows en vivo que harán para todos los presentes, Pablito Lescsno y El Polaco. Vivan los novios.
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