Ante la consulta sobre si volverá a la pantalla, Rottemberg se mostró prudente "Eso se verá" y deslizó un dato que abre interrogantes "El contrato termina ahora" para terminar cerró con una frase enigmática "A veces más es menos".

Por su parte, Juana Viale contginúa al frente de "La Noche de Mirtha" (El Trece) desde la internación de su abuela, y en la emisión del sábado 17, ante la pregunta de Marcelo Bonelli, la respuesta fue tranquilizadora "Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene".