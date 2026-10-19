A 12 días de recibir el alta y tras 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía, se conocieron las primeras imágenes de "La Chiqui" y se abre el interrogante sobre su regreso a la televisión.
Este domingo 18 de octubre, el Día de la Madre en Argentina, fue la fecha que Mirtha Legrand eligió para dar a conocer la primera imagen desde que dejó el Sanatorio Mater Dei. de la Ciudad de Buenos Aires, luego de permanecer internada durante 18 días. La imagen fue acompañada con la frase "¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia".
En la foto, tomada durante un almuerzo familiar, "la Chiqui" aparece sentada en el centro de la mesa, con una boina beige, un pañuelo al cuello y una amplia sonrisa, rodeada de sus seres queridos.
La reaparición de Mirtha Legrand llegó después de un septiembre muy difícil, ya que a comienzos de mes, la Chiqui estuvo internada por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13. Sin embargo, una descompensación respiratoria la obligó a volver al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, pero esta vez la internación se extendió durante 18 días a raíz de una neumopatía. Finalmente, con kinesiología y un aumento progresivo de la actividad física, el martes 6 de octubre a las 17, la conductora dejó el centro médico.
Uno de sus amigos históricos, el productor teatral Carlos Rottemberg, contó en Cadena 3 cómo fue el llamado que recibió apenas ella salió de la clínica "Está muy bien, está muy bien", aseguró y reveló una confesión de la conductora "Esta vez la pasé mal". Fiel a su humor, la saludó con una frase que acuñó hace más de dos décadas "Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand".
Ante la consulta sobre si volverá a la pantalla, Rottemberg se mostró prudente "Eso se verá" y deslizó un dato que abre interrogantes "El contrato termina ahora" para terminar cerró con una frase enigmática "A veces más es menos".
Por su parte, Juana Viale contginúa al frente de "La Noche de Mirtha" (El Trece) desde la internación de su abuela, y en la emisión del sábado 17, ante la pregunta de Marcelo Bonelli, la respuesta fue tranquilizadora "Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene".
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