Los diez mejores temas de John Lennon a 38 años de su asesinato

Alrededor de las 22:50 del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran a su departamtento, en la entrada al edificio Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda cinco balas, cuatro impactaron en la espalda y el hombro izquierdo.

John fue trasladado a la sala de emergencia del cercano Hospital Rossvelt y fue declarado muerto a su llegada a las 23. Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia de Double Fantasy a Chapman.

Al día siguiente, Ono emitió una declaración: "No hay funeral para John". Agregó con las que "John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él".

Su cuerpo fue incinerado en el Cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields.

Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los veinte años de reclusión; actualmente aún permanece en la cárcel, después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional.

1 - Imagine - Solista

2 - Come together - The Beatles

3 - Happy Xmas (War Is Over) -Solita

4 - Give peace of chance - Solista

5 - Strawberry Fields Forever - The Beatles

6 - Lucy in the Sky With Diamonds- The Beatles

7 - Woman - Solista

8 - Watching The Wheels - Solista

9 - Revolution - The Beatles

10 - Starting over - Solista

