Los escándalos del "Teto" Medina, acusado de violento, sexópata y adicto

No es la primera vez que el actor y conductor se ve envuelto en situaciones violentas y escandalosas.

En 2019 su expareja Mónica Fernández lo denunció por "violencia y abuso con el uso de arma". Por ese entonces, la mujer contó que mantuvo una relación con el conductor televisivo y luego presentó cargos en su contra por "violencia de género". Había sido pareja del Teto por cinco años.

image.png Mónica Fernández lo denunció por "violencia y abuso con el uso de arma"

"Es una locura, es todo mentira. Pero yo no mediatizo nada, voy a la Justicia directo, no voy a ningún programa. Obviamente le voy a meter un juicio civil y penal, esto no queda así a menos que se retracte. Ya hablé con el hijo de ella para que se retracte. El hijo es muy buena gente, ella es muy buen gente, no entiendo qué pasó", se había defendido Medina en una entrevista televisiva.

En ese momento el abogado que representaba a Fernández, Alejandro Cipolla, pidió la detención inmediata de Medina, lo cual no ocurrió ya que a los pocos días el conductor fue internado por un cuadro de depresión mayor.

Después de un mes y medio le dieron el alta en la clínica psiquiátrica, pero tuvo que continuar con un tratamiento domiciliario y, según su psiquiatra, no estaba apto para declarar en la Justicia.

En noviembre del año 2020 la justicia consideró que no había pruebas suficientes y retiró las acusaciones contra Medina.

image.png Noelia Iglesias acusó al "Teto" Medina de drogadicto

Durante el año 2012, un mujer de nombre Noelia Iglesias también acusó duramente al "Teto" Medina. La joven dijo que el presentador la había inducido a las drogas.

"Lo denuncié porque no quiero que vuelva a repetirse. Sé que él lo hace con otras chicas. Es una persona que es sexópata y mujeriego, además de ser adicto", comentó en aquella época Noelia. "Me he contactado con amantes de él y les hacía exactamente lo mismo". De esa causa, el conductor fue sobreseído.