El listado de rubros y nominados, es el que sigue:

-Espectáculo Unipersonal: Conferencia sobre la lluvia por Fabián Vena; El hijo eterno por Michel Noher; Haikus por Fernando Pereyra; La reina del mar por Laura Giménez; Las patas en la fuente por Osmar Núñez.

-Espectáculo de Humor: Les Luthiers Gran Reserva; Moldavsky sigue suelto en Mar del Plata; Nacha y Polino, ¿Por qué son tan geniales?.

-Teatro Alternativo: Derechas, una comedia con comida; El Che y yo; Íntimo (chicos feos); Menea para mí; Pedro y Pato, la obra.

-Drama y/o Comedia Dramática: 40 días & 40 noches; ¿Qué tenés en la cabeza?; Un enemigo del pueblo.

-Comedia: Chorros, la comedia del robo al banco; Loop amor sinfín; Los martes, orquídeas.

-Comedia Musical: El show de la menopausia; La jaula de las locas, el musical; Sugar.

-Revista: Calle Corrientes, la revista de Cocodrilo; La revista está en la Rivadavia; Nuevamente juntos, un amor de revista.

-Music Hall: El rey del pop; Somos bien argentino; Warangas.

-Variedades: Deluxe (Cirque XXI); El otre en cuestión; Hermosamente diferente; Transfrappé lo mejor.

-Espectáculo Infantil: Derek el príncipe azul 2 (amor de princesas); El gato con botas, la verdadera historia; Tres princesas en apuros, el musical.

-Espectáculo de Danza: Gala de ballet por Ballet Magenia Múgica; Mora Godoy, tango company; Serie cielos por Compañía de danza El Portón.

-Espectáculo de Stand Up: I like Luly por Pablo Ángeli; Lógico por Pablo Molinari; Tranquilos: no pasa nada por Pablo Vasco.

-Recital: 30 años de homenaje por The Beats; Mi cantar por Jorge Rojas; La H no murió por O’Connor, Strunz, Cuadrado y Romano.

-Coreografía: Gustavo Wons por Sugar; Mora Godoy por Mora Godoy, tango company; Valeria Archimó por Nuevamente juntos, amor de revista.

-Vestuario Casandra Crash y Denise Cerrone por Calle Corrientes, la revista de Cocodrilo; Daniela Taiana por Los martes, orquídeas; Javier Peloni por La jaula de las locas, el musical; Renata Schussheim por Sugar.

-Dirección: Arturo Puig por Sugar; Lía Jelín por Los martes, orquídeas; Lisandro Fiks por Un enemigo del pueblo.

-Labor Cómica: Carmen Barbieri por Nuevamente juntos, un amor de revista; Nito Artaza por La jaula de las locas, el musical; Roberto Peña y Paquito Wanchankein por La revista está en la Rivadavia.

-Actuación Femenina de Reparto: Ana Acosta por Chorros; Cecilia Milone por La jaula de las locas, el musical; Rita Terranova por Los martes, orquídeas.

-Actuación Masculina de Reparto: Franco Rau por La jaula de las locas, el musical; Raúl Rizzo por Un enemigo del pueblo; Rodrigo Pedreira por Sugar.

-Revelación: Juana Viale por 40 días & 40 noches y El ardor; Julián Burgos por Somos bien argentino; Laura Fernández por Sugar.

-Actuación Protagónica Femenina de Comedia: Adriana Salgueiro por Verdades mentirosas; Edda Díaz por Derechas, una comedia con comida; Marta Mediavilla por Loop amor sinfín; Nancy Anka por Chorros, la comedia del robo al banco; Reina Reech por El show de la menopausia.

-Actuación Protagónica Masculina de Comedia: Alejandro Müller por Mi mujer se llama Mauricio; Felipe Colombo por Los martes, orquídeas; Mario Pasik por Los martes, orquídeas; Maxi de la Cruz por Chorros, la comedia del robo al banco; Raúl Lavié por La jaula de las locas, el musical.

-Actuación Protagónica Femenina de Drama: Leonor Manso por 40 días & 40 noches; Mónica Villa por Isabel de Guevara, la carta silenciada; Soledad Silveyra por Cartas de amor.

-Actuación Protagónica Masculina de Drama: Facundo Arana por Cartas de amor; Juan Leyrado por Un enemigo del pueblo; Pablo Alarcón por 40 días & 40 noches.

-Espectáculo de teatro Marplatense: De los innumerables desencuentros de dos suicidas en una cornisa; Esperando el cocodrilo (carnada viva); La moribunda; No, no lamento nada; Una mujer ardiendo.