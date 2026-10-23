La ex Man Ray, Hilda Lizarazu también tocará en La Peña, mientras está de gira con las canciones de su nuevo álbum y sus clásicos de siempre y además, Oriana Sabatini se suma a la mesa para charlar de los cambios en su vida. Este año debutó como novelista con "Podría quedarme acá", que presentó a comienzos de octubre en la Feria del Libro de Montevideo, y el domingo pasado celebró su primer Día de la Madre.

Como todos los domingos, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de la cocina. Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola ponen el humor, y Claudio "Turco" Husaín, el deporte en "Lo del Turco". El ciclo es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.