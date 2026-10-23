Con Camilo a la cabeza, más Jairo, el folklore de los 4 de Córdoba, Hilda Lizarazu y las charlas amenas de siempre, Telefe prepara otro domingo a pura fiesta.
Este domingo 25 de octubre, a las 13.30, Telefe emitirá una nueva edición de "La Peña de Morfi" con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. La mesa de este domingo junta a un ídolo latino en plena gira argentina, al padrino del ciclo, un clásico del folklore cordobés, una referente del rock nacional y una de las figuras jóvenes más mediáticas del país.
El cantautor colombiano Camilo vuelve para una entrevista en el marco de su tour "Para Cuando Sean Mayores Tour", en el que presenta su quinto disco de estudio, publicado el 9 de septiembre e inspirado en su paternidad. Esa misma noche toca en el Movistar Arena y repite el lunes 26. Después seguirá por Rosario (30/10), Córdoba (31/10) y Mendoza (2/11).
Jairo -el padrino del programa-, hará un show en el estudio, mientras sigue de gira con el repertorio de "50 años de música" y se presentará el 31 de octubre en el Teatro Devoto y el 19 y 20 de noviembre en el Teatro del Libertador de Córdoba, con su nieto Fran Posse como invitado.
Los 4 de Córdoba se encargarán del folklore para cantar y bailar. El conjunto cumple 57 años de trayectoria con Víctor Hugo Godoy, el Choya Pacheco, Américo Albornoz y Leonel Pacheco, y este año recorrió los festivales cordobeses, de Deán Funes al Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia.
La ex Man Ray, Hilda Lizarazu también tocará en La Peña, mientras está de gira con las canciones de su nuevo álbum y sus clásicos de siempre y además, Oriana Sabatini se suma a la mesa para charlar de los cambios en su vida. Este año debutó como novelista con "Podría quedarme acá", que presentó a comienzos de octubre en la Feria del Libro de Montevideo, y el domingo pasado celebró su primer Día de la Madre.
Como todos los domingos, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de la cocina. Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola ponen el humor, y Claudio "Turco" Husaín, el deporte en "Lo del Turco". El ciclo es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.
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