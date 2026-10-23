Mientras Mirtha sigue con su recuperación, su nieta Juana, el sábado, vuelve a ocupar la cabecera de La noche de Mirtha y el domingo la de su propio programa.
Juana Viale tendrá un fin de semana completo en El Trece, porque el sábado 24 de octubre, desde las 21.30, conducirá "La noche de Mirtha" en reemplazo de su abuela -que continúa con su recuperación- y el domingo 25, desde las 14, estará al frente de "Almorzando con Juana", su ciclo habitual.
Mientras la Chiqui sigue recuperándose en su domicilio, su nieta volverá a ponerse al frente de la emblemática mesa con los siguientes invitados:
la actriz Eleonora Wexler, protagoniza junto a Gonzalo Heredia "El estado de la unión", una comedia sobre un matrimonio en crisis, -de viernes a domingo en el Teatro Picadero- y "La intérprete", una mujer en un país remoto en medio de una gira como intérprete -miércoles en Moscú Teatro- . Además, continúa grabando una nueva serie para Netflix.
el periodista Marcelo Polino, conductor de "Polino auténtico" los sábados en Radio Mitre y preparando su despedida de la obra “Fátima Universal”, con Fátima Florez en el teatro Opera.
el actor Agustín Sullivan, reconocido por su interpretación de "el gitano" en "Sandro de América" integra el elenco de "La escena prohibida", una microserie vertical con Marcela Kloosterboer para América TV y la plataforma Shorta. Además, vuelve en la segunda temporada de "Coppola, el representante (Disney+).
Matías Bagnato, el único sobreviviente del múltiple asesinato de 1994, protagoniza en primera persona "La masacre de Flores", una docuserie de tres episodios que se estrenó el 22 de octubre en HBO Max, con dirección de Augusto Tejada y producción ejecutiva de Juan José Campanella. "Estoy empezando a tratar de ser feliz", dijo a TN Show.
El ciclo, que continúa el histórico formato de los almuerzos televisivos -que durante décadas condujo Mirtha Legrand-, reunirá a figuras del espectáculo y los medios:
el actor Eduardo Blanco, protagoniza -junto a Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale- la comedia romántica "Empieza con D, siete letras", escrita y dirigida por Juan José Campanella.
la actriz Julia Calvo, está al frente de la versión teatral de "Misery", junto a Juan Gil Navarro.
el actor Darío Lopilato: conductor del ciclo "Viralizados", en América TV.
la politóloga de la UBA Luli Ofman, creadora de humor político, con más de 650 mil seguidores entre Instagram y TikTok. Hace el segmento Argentina Polenta en TN y tiene un programa en el streaming Aura.
Con Mirtha Legrand todavía en reposo, la familia Tinayre sostiene la tradición y en el fin de semana de El Trece vuelve a tener a Juana Viale en doble turno.
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