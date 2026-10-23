Mientras Mirtha sigue con su recuperación, su nieta Juana, el sábado, vuelve a ocupar la cabecera de La noche de Mirtha y el domingo la de su propio programa.

Juana Viale tendrá un fin de semana completo en El Trece, porque el sábado 24 de octubre, desde las 21.30, conducirá "La noche de Mirtha" en reemplazo de su abuela -que continúa con su recuperación- y el domingo 25, desde las 14, estará al frente de "Almorzando con Juana", su ciclo habitual.