Los mil y un movimientos de la grilla de la radio en 2019

La gran novedad será la llegada de CNN Radio a la grilla, hecho que motivará el pase de varias figuras que venían trabajando en otras emisoras. Juan Pablo Varsky (que animaría el regreso, de 16 a 19), Luis Majul (segunda mañana; rechazó ir a Mitre porque le negaban ese horario), Antonio Gil Vidal (primera mañana) y Angel De Brito (por las tardes, de 14 a 16 y en dúplex con TNT Sports), serán algunas de las figuras de la flamante CNN Radio, que irá en la AM 950 AM, ex Radio Belgrano.

Esa emisora también quiere sumar a Nélson Castro pero haciendo un ciclo de música clásica reflejando la actividad del Teatro Colón. Fabián Dóman y Federico Seeber también suenan fuerte como posibles integrantes de la nueva radio, que arrancaría en febrero con su nueva programación. Romina Manguel, que iba a ser de la partida en la nueva emisora, al final se quedaría en Radio Nacional.

ADEMÁS:

Hablando de Nacional, Sandra Mihánovich continuaría los sábados a las 19 en la AM 870. En la emisora estatal, Osvaldo Bazán ocuparía la franja de las 13 a las 17 hs con el ciclo Dulces y Amargos. Y probablemente la locutora Carla Ruiz podría tener un espacio de 19.30 a 21.

Otra que se queda en la radio pública es María Laura Santillán. En tanto, echaron a Gustavo Noriega, que ya no hará en la frecuencia su ciclo Resaltadores. Su compañera, Luciana Vázquez, se habría enterado de la baja del ciclo de un modo poco feliz: por twitter. Otra figura que está mas afuera que adentro de la grilla de Nacional en 2019 es Román Lejtman.

María O’Donnell, en tanto, se incorpora a la primera mañana de Metro 95.1, ocupando el espacio que dejó vacante Juan Pablo Varsky. Si decide dejar Radio Con Vos, su lugar sería ocupado por el periodista Alejandro Bercóvich, que dejaría de tener un espacio de fin de semana para tener un ciclo diario de El Lobby. María iniciará labores en ese horario matutino desde el 4 de febrero en tanto se mantendrá como columnista en la misma radio de Perros de la Calle, el ciclo de Andy Kusnetzoff que le dio el Oro en los Martín Fierro de Radio este año.

Héctor Rossi, por su parte, vuelve a Radio Mitre para conducir junto a Marcela Giorgi El Show del verano, los sábados y domingos de 14 a 19. Harán un programa de juegos, entrevistas y humor, de onda veraniega. Rossi, en tanto, sigue con su proyecto para radios online haciendo su Trasnoche Paranormal y a Noche Nait para Radio Trend Topic y Bebana Radio (esta última arrancará en enero).

En La red, AM 910, Alejandro Fantino iría en la franja de 20 a 22 hs. Y a brecha horaria que dejaría vacante a la tarde sería ocupada extendiendo una hora el ciclo de Jonathan Viale y ampliando también el horario del ciclo De Una, otro buen momento, con Daniel López.

Y otro grosso de la radio como Lalo Mir, dejaría de llevar adelante su ciclo Circo Pop en la 101.5 y se piensa en La Negra Elízabeth Vernaci para reemplazarlo. Ella habría pedido como condición volver a contar a su lado con Humberto Tortonese a quien lo echaron de Radio Con Vos oportunamente. De aceptar mover su ciclo La Negra Pop de las tardes a la mañana, el huevo que deja en su franja actual sería ocupado por un ciclo a cargo de Rodrigo Lussich.