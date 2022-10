Los "Sí" y "No" de Viviana Canosa

Viviana con Vos.png

Después de abandonar su programa "Viviana con Vos" (al denunciar censura de parte de las autoridades de A24) el pasado 5 de agosto, la periodista se mantiene activa en sus redes sociales, donde interactúa con sus seguidores a través de vivos de Instagram y respondiendo los mensajes que le envían.

El "No" a Mirtha Legrand

"Me invitaron al primero, segundo y tercer programa de Mirtha, pero, por ahora prefiero los mano a mano. Menos polémica", fue la respuesta que Canosa dio en Twitter a una seguidora que deseaba poder verla en las #mesazas de Mirtha Legrand, dejando en claro que la única posibilidad de ir al programa de la Chiqui en El Trece es que le de un espacio similar al que tuvo Jorge Lanata el sábado 1 de octubre.

Visitando amigos

"Me invitan a todos los programas (pero estoy con algunos proyectos que me entusiasman y me tienen ocupada) la semana que viene tal vez vaya a alguno. Muchas gracias x el cariño de siempre!!!", fue otra respuesta de la periodista ante el pedido de una seguidora que quiere verla en televisión porque daría rating.

Finalmente, Viviana reconoció que la próxima semana visitara el programa de TV de un "querido amigo y gran periodista" porque tiene "Mucho por decir". El amigo en cuestión sería Nicolás Wiñazki y el programa "W: Ver y reVer" en la señal de noticias TN.

Gira y libro

La twittera Vale Espinoza le expresó "Lo que te necesitamos... Nadie como vos... El pueblo se quedo sin voz" y Canosa le contestó: "Ojalá pronto estemos en contacto! Los extraño demasiado. Voy a comenzar una serie de charlas x la región. Chile, Uruguay, Paraguay muy pronto y España a fin de año", adelantando que iniciará una serie de charlas (pagas) en varios países vecinos y en tierras hispanas.

Si bien aún no quiso adelantar demasiada información, DIARIO POPULAR pudo confirmar que la periodista editará su nuevo libro en lo que queda de este año. Luego de "Basta de miedos!", en 2011, y "Viva el amor", en 2014, proyecta lanzar su nuevo emprendimiento editorial antes del verano.