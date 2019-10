Le detectaron que tenía una grave infección en su abdomen, por lo que decidieron operarla de urgencia, una intervención que duró unas tres horas.

"Le sacaron las trompas (de Falopio), tuvo una operación espantosa de tres horas. Lourdes está viva de milagro, y lo digo de verdad con la piel de gallina. Le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y lleno de pus", contó Yanina Latorre en Radio Mitre. Lourdes poermanece internada, recuperándose.

Según el relato de la mujer de Diego Latorre, quien dijo que habló con el Chato Prada, el marido de Lourdes, la vida de la bailarina corrió peligro ya que el cuadro de infección era generalizado.

"Nos estuvimos escribiendo y me puso ‘Me operaron, me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice. Fue un milagro que no muera. Fue anoche de urgencia. Estoy muy dolorida pero muy feliz de estar viva. Fue un milagro’. El Chato está muy caído porque aparte tiene un bebé. Le mandamos un beso". A la hora de hablar de la previa, Yanina no quiso generar polémica aunque contó que ella ya había ido al Sanatorio por los dolores y que no le habían detectado el cuadro que después terminó explotando.

"Iba a ir el viernes al ciclo de Angel de Brito, no se pudo levantar (la llamaron de urgencia a Cinthia Fernández) y anoche la internaron de urgencia. Empezó a sentir dolores cada vez más fuertes y la cuestión es que tenía una infección brutal. Tuvo una operación espantosa de tres horas en la que le sacaron las trompas de Falopio. Lourdes está viva de milagro y lo digo de verdad, con piel de gallina. También le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y estaba todo lleno de pus, muy inflamada, y corría el riesgo de perder los ovarios. Tenía una infección en las trompas de Falopio y la infección empezó a crecer y a correr. Me enteré de esto antes de venir acá", aseguró.

Por la tarde y ya desde una sala común y en plena recuperación, Lourdes le mandó un mensaje al portal Ciudad.com contando su estado de ánimo y sobre todo el de salud. "Estoy bien, aunque con dolores, porque fue una operación muy grande y tuvieron que tocar mucho. Estaba todo infectado y había mucha pus, que se estaba propagando. Eso me destruyó las trompas de Falopio. Entonces me las tuvieron que sacar. Además, la infección llegó al apéndice y me sacaron el apéndice. Si esperaba un día más, quizás, se propagaba por otros órganos, o me perforaba los intestinos, y era muy peligroso. Fue un milagro. Estoy evolucionando bien".

El jueves por la noche fue la última salida de Lourdes quien concurrió a la Flia para grabar el Bailando que salió al aire el viernes. Hoy trabaja en su recuperación y sobre todo en el futuro ya que tenía pensado volver a ser mamá y ella aclaró que ya no podrá de manera natural: "Estoy fuerte. Tengo momentos en los que me pincho un poquito porque como mujer, que te saquen parte de tu aparato reproductor femenino, es traumático. Voy a poder tener hijos, no de forma natural, pero sí con un tratamiento", dijo.

