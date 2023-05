Lucas Benvenuto se solidarizó con Thelma Fardin tras la absolución de Darthés

El gesto de Benvenuto a Fardin era previsible, ya que la intérprete de Patito Feo lo apoyó cuando el joven alzó la voz al prescribir la causa contra el conductor televisivo.

El sábado se conoció que Juan Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de abuso sexual agravado contra Thelma Fardin en la Justicia de Brasil, según informó uno de sus abogados defensores.

El caso comenzó con la denuncia por violación que realizó la actriz en al año 2018 contra el actor. El hecho denunciado habría ocurrido cuando Fardin era menor de edad y ambos se encontraban de gira en Nicaragua de gira con el elenco de Patito Feo.

“Se lo condenó y se lo desterró. Fue sometido a una investigación no sólo de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil”, señaló el abogado defensor Fernando Burlando sobre la situación del actor.

Thelma Fardin habló en conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional y, acompañada del colectivo Actrices Argentinas, aseguró que "esto no termina acá", tras la absolución a Juan Darthés por la denuncia por abuso sexual.

La actriz cuestionó el fallo conocido más temprano y consideró que el Poder Judicial "es el último bastión de un sistema patriarcal". En esa línea, indicó que en la Justicia brasileña, donde tramitó la denuncia contra el actor, "solo el 1% de los casos por abusos sexual obtiene condena".

Junto a sus abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, que antes se refirieron a la absolución en términos legales, la actriz hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual y violencia de género en general para que "no se adoctrinen" con un fallo de estás características. "No me adoctrina a mí", insistió.

Fardin, que había denunciado a Darthés por un presunto abuso sexual en 2009 cuando ambos se encontraban de gira con la obra Patito Feo en Nicaragua, comentó que era "extraño" que su caso hubiese tenido una condena en primera instancia en una Justicia como la de Brasil, sobre la que añadió además que "no tiene perspectiva de género".