Luis Brandoni fue dado de alta

Luis Brandoni recibió el alta

Muchas suposiciones giraron entorno a lo que le habría sucedido a Luis Brandoni, por ello Carlos Rottemberg y el mismo actor se comunicaron para aclarar que fue realmente lo que pasó:

“Beto se dio la tercera dosis de la vacuna Pfizer que le provocó un malestar durante el día. Este hecho también se repitió cuando se inoculó con la segunda dosis”, había dicho Rottemberg. Y agregó: “Tuvo temperatura y un momento de confusión que derivó en trasladarlo al hospital donde se le hicieron varios estudios. Los mismos continuarán este miércoles por la mañana y por ahora hay que esperar los resultados para ver cómo está de salud. Por propia voluntad pidió que le permitan irse al hotel esta noche y volver mañana bien temprano alrededor de las 8 para continuar con los estudios correspondientes”.

Asimismo Brandoni se comunicó con Juan Etchegoyen y aclaró: “Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta”.

Y le explicó que todo empezó en la vía pública cuando una pareja que lo reconoció, vio que estaba mal y rápidamente se comunicaron con Carlos Rottemberg, el empresario teatral y amigo del actor.