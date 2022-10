Luis Ventura presentó su renuncia a la presidencia de APTRA

El conductor de "Secretos Verdaderos" (América TV) habría renunciado a la entidad tras la filtración de los nominados a los Martín Fierro de Cable y en el marco de un duro momento personal que atraviesa, ya que requiere su atención la recuperación de Antoñito, su hijo menor, que se encuentra internado por un cuadro de neumonía.

El periodista Leo Arias, panelista de "Gossip" (Net TV) y que será el conductor de la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable, aseguró conocer los motivos de la renuncia. "Que pena que alguno, en quien (evidentemente) Luis Ventura confía mucho, le durmió la lista y en lugar a esperar que el presidente de APTRA la diga en el canal que hizo una INVERSIÓN para tener los derechos de programación, la filtre a los portales".

A 11 días de una nueva entrega de los Premios Martín Fierro de Cable, la incógnita que surgió, luego de la renuncia del presidente de APTRA, fue saber qué pasaría con estos galardones a lo mejor del cable. La ceremonia, que será transmitida por Crónica TV, está absolutamente confirmada y tendrá la conducción de Pampita Ardohain y El Pollo Álvarez.

La decisión de Luis Ventura es un hecho concreto, pero no quiere decir que sea algo irreversible dado que el periodista hizo una de las mejores gestiones en APTRA y fue reelecto en las ultimas elecciones. Además, aún faltaría la aprobación de la asociación de periodistas.

Luis y su hijo

“Estoy cansado porque son momentos indelegables por las capacidades de Antoñito” explicó Luis Ventura a un sitio de noticias. “Tiene una neumonía con intermitencias diarias de fiebre. No pueden confirmar el germen que la provoca y, al no saber si es virósica o bacteriana, no saben cómo encarar el cuadro” explicó el periodista.

Sobre el estado de salud de su pequeño hijo, Ventura contó “Tiene sus venitas reventadas y ya no lo pueden canalizar y lo medican x boca. El flaco se las aguanta”.