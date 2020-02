Luli Salazar no reemplazará a Virginia Gallardo en Polémica en el Bar

Pero después de las declaraciones de Luli todo parece entrar en un stand by, porque fue la propia Luciana quien respaldó a la ex novia de Ricardo Fort tras su salida del ciclo producido por Gustavo Sofovich y conducido por Mariano Iúdica.

Lo cierto es que ambas se mostraron unidas por las redes sociales tras la versión de que una reemplazaría a la otra en el clásico ciclo creado por Gerardo Sofovich.

Virginia Gallardo renunció a Polémica en el Bar acusando faltas de respeto "muy grandes" y una gran desilusión. Su decisión se da en un momento especial, ya que la actriz está esperando su primer hijo.

"Se podría decir que me fui mal. Tuve mis motivos y me gustaría que ellos lo expliquen", aseguró en declaraciones radiales.

La polémica no terminó ahí. Días después se conoció que Luciana Salazar fue tentada para formar parte del programa.

Algunas versiones indicaron que entre ellas había cierto malestar. Y las protagonistas salieron a aclarar los tantos.

"¡Qué horror que quieran generar este tipo de rivalidad absurda entre mujeres! ¡Sentimientos de celos y envidia por sensibilidad? ¡Qué cabezas perversas y sucias!", contestó Gallardo en Twitter.

Además, publicó emoticones de vómitos, y agregó: "¡Perdón pero son los únicos síntomas que me puede generar el embarazo!".

Salazar respaldó la versión de su colega. "¡Comuniquen bien! Nadie reemplaza a nadie", comenzó relatando Luli.

Tras hacer una breve pausa, Luciana agregó: "Primero que no cerré nada, segundo que lo que se me ofreció es una participación especial, no ser la dueña del bar".

Más adelante, Salazar terminó poniendo un paño frío para evitar la polémica, manifestando: "Además yo no puedo todos los días", aclaró.

Descartada la contratación de Luciana para suplantar a Virginia, ahora habrá que ver quién es la elegida para formar parte de la mesa del programa periodístico humorístico que se emite diariamente por América.

Aseguran que quien ha subido en la consideración de los productores para incorporarse a Polémica en el Bar es Andrea Estévez. Aunque su participación no está confirmada, en los próximos días se develará el misterio con respecto a la nueva "dueña" del bar más famoso de la tele.

ADEMÁS:

Virginia Gallardo se fue de Polémica en el Bar, "para no volver"

Jimena Barón: "No estoy depre, lo lamento por los cazaputas"