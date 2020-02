Pero esa bronca se disparó mucho más cuando a fines del año pasado ella abandonó el programa sin que se conocieran realmente los motivos de su salida. Aunque no se despidió al aire del público ni de sus compañeros, la actriz ya no volverá al programa de Mariano Iúdica en el que trabajó durante cuatro años y el motivo es absolutamente personal... y delicado.

"En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo", lanzó picante Virginia en una entrevista con El Espectador, al tiempo que cursa el quinto mes de gestación de Martina, la beba fruto de su matrimonio con Martín Rojas.

Cuando Ángel de Brito le preguntó en una entrevista radial el motivo de su partida, Gallardo soltó: "Pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver". Ahí, la exvedette se negó a detallar las razones de su portazo y comentó que "se fue mal".

"Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene. (...) Pasaron cosas, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar", remató.

"En los tiempos que corren, al ser la única mujer tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer era otro, y que si bien arranqué atrás de la barra sin poder meter comentarios hice todo lo posible para lograr sentarme, lo cual fue todo un proceso porque siempre fui muy cuestionada. Opinar desde la casa es más fácil, pero hay que actuar. Así se logran las cosas".

Gallardo no quiso dar demasiados detalla aunque ante la pregunta: "¿Mariano Iúdica te hizo sentir mal?", su respuesta dejó la puerta abierta. "Tendría que entrar en detalles que no quiero. Los invito a que vayan a consultarlos a ellos. Estamos en un programa diario, ellos saben los motivos”, dijo.

“¿No les llama la atención que la supuesta dueña del bar desapareció de un día para el otro? Deciden guardar silencio, lo cual me parece hasta una falta de respeto después de cuatro años de trabajar ahí".

Lo cierto es que el tono con el que habló, más su convicción a la hora de hablar de "falta de respeto" dejan en claro que su paso por Polémica no fue del todo grato. "Pese a mi situación y a mi estado de embarazo, de haberme ido mal y muy triste me callé la boca. Tomé la decisión en una situación como esta y no fue fácil", cerró.

Este jueves por la noche, Iúdica aprovechó para tocar “de costado” esa cuestión y despejar los rumores, acrecentados por otras denuncias de misoginia de Cinthia Fernández, Carla Conte y Denise Dumas e incidentes como el que protagonizó al aire junto a Pía Shaw, enviándole un “beso enorme” a su ex compañera de elenco, a la que minimizó varias veces durante el ciclo, poniendo en duda incluso sus facultades académicas, como cuando protagonizó el recordado momento intenso con Axel Kicillof el año pasado.

“Le quiero mandar un beso enorme a mi querida compañera Virginia Gallardo, amiga de muchísimos años y una de las primeras con las que comenzamos el programa en Telefe”, dijo al lado de, justamente, Luisa Albinoni, que se incorporó en los últimos días a la mesa.

“Hoy le hicieron una nota en el programa de radio de Ángel de Brito y dejó entrever que la salida de acá fue misteriosa y que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa, y la verdad que todos los compañeros y el canal quedamos como sorprendidos. Si hay algo que nosotros tendríamos que saber, nos encantaría saberlo. Y más, con la relación de amistad que tenemos hace años”, dijo Iúdica.

“Yo me fui de vacaciones y cuando volví no estabas, y nunca pensé que no ibas a estar... Quiero saber qué es lo que pasó para ver si nosotros podemos solucionarlo. Vos acá fuiste y sos muy importante”, agregó.

Además de Iúdica, se sumó Gastón Recondo, intrigado por saber qué es lo que tiene que explicar, y el inefable Chiche Gelblung que contó que llamó a la bailarina para saber por qué no estaba en el programa, y ésta le aclaró que su salida no había sido motivada por “un problema exclusivamente de plata”.

¿Otro escándalo de tinte chauvinista para Iúdica en América?