En ese sentido, la mediática afirmó que "somos varios lo que salimos del canal así, uno no habla por miedo a que le cierren las puertas y es algo que no debería pasar" e insistió en que "al igual que Virginia sufrí un montón de cosas que no pueden pasar, más hoy que podemos hablar todo. Me trataron como una boluda, trajeron al aire varias veces a Sol Pérez, la persona que me iba a reemplazar en el programa aunque no tengo nada en su contra; pasaron situaciones muy extrañas y en el aire me di cuenta de que me iba a ir".

Asimismo remarcó que "Mariano se portó espantoso conmigo, se rió de mí en mi cara, tuvo actitudes que no me gustaron", al mismo tiempo que subrayó que "somos varios los que tuvimos problemas con él. Yo no sé si todo el problema es Mariano, sufrí varias situaciones cuando traté de cobrar mi sueldo, que no cobré hasta el día de hoy, los tratos de él; no está bueno que pase y está bueno que se diga".

"No tengo nada contra él. No me insultó, ni acosó o propasó ni nada, pero sí me hizo sentir mal", aclaró Cinthia en diálogo con Ciudad.com y señaló que durante su paso por Involucrados "tenía atrasos de dos o tres meses para cobrar, en un momento solo me quedaban tres mil pesos en el banco para poder darles de comer a mis hijas y fui al ver al contador y le dije que o me pagaban o hacía pública la situación. Recién ahí me pagaron".

Mientras que sobre Gallardo, la bailarina explicó que "ella nunca tuvo conflictos. Es una gran compañera, muy tranquila y su palabra es súper creíble" y precisó que "la salí a apoyar porque a mí me pasó lo mismo".

"Yo tengo una familia y el año pasado pasé una situación muy difícil", concluyó Cinthia, quien ahora se luce como panelista en LAM.

