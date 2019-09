Luz Cipriota actuará en la próxima película de Woody Allen

Y en esta ocasión le tocó a la Argentina ya que la conocida actriz Luz Cipriota, que se destacó tanto en el cine como en la TV en miniseries como El Maestro (2017) o Socios por Accidente 2 (2015), será parte del elenco de Rifkin´s Festival, que llegará a los cines en 2020, y en la que estará acompañada de actores de la talla de Christoph Waltz, Gina Gershon, y Elena Anaya.

Fue la propia intérprete la que lo anunció “con bombos y platillos” en su perfil de Instagram, a raíz de haberlo mencionado en una entrevista que saldrá publicada en las próximas horas en un importante semanario.

"Esta semana en Revista Gente les cuento algo que hace mucho quería gritar a los cuatro vientos. ¡Si! Voy a participar de la próxima película de Woody Allen. Si bien aún no me dejan contar mucho y es una participación muy pequeña, me estalla el corazón de felicidad y lo comparto con ustedes. ¡Porque sin el apoyo de cada uno de ustedes, nada sería posible! Cada like, cada comentario, cada emoticón o mensaje es un impulso a ir por más. Los leo a todos, ¡Gracias!", escribió la actriz.