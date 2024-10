Majo Martino eligió una diminuta bikini fucsia para ir a las playas de Ibiza

La productora y periodista eligió para ir a la playa una microbikini fucsia, el color protagonista del 2023 que sigue de moda este año.

image.png

Se trata de un modelo de corpiño escotado con breteles finos y una abertura en el medio, con frunces, y bombacha cavada colaless con tiras que se anudan en los laterales.

Como complemento, a puro lujo, sumó un sombrero piluso de Dior blanco estampado con el monograma de la casa francesa en negro. Remató la apuesta con un par de anteojos de sol negros de formato rectangular, aliado indispensable de una jornada de sol y mar.

image.png

En el mismo video que publicó en su perfil de Instagram incluyó otra toma, en modo selfie, donde se lució con otro traje de baño que es furor: un modelo bicolor.

En este caso, optó por un diseño color marrón terracota con bordes y breteles blancos que combinó a la perfección con un sombrero de mimbre en tono suela. Una vez más, coronó el estilismo con anteojos de sol, esta vez marrones a juego con el resto del look.

Majo Martino contó cómo fue su encuentro con Franco Colapinto

Majo Martino se tomó unas vacaciones y durante su paso por España coincidió en una fiesta en la que se encontraba el piloto de automovilismo Franco Colapinto, que con solo 21 años corre en la Fórmula 1.

“Me lo encontré en un restaurante, no fue algo planeado, la verdad. Llegué después de la cena, y él ya estaba cenando en otra mesa. Yo me senté ahí en la mesa donde estaban Cande Tinell y Natalie Pérez, había un grupo de argentinos porque el dueño del restaurante es argentino”, comenzó a contar la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en El Trece.

“Tiene la parte del restaurante abajo como un boliche, muy chiquitito, muy privado. Entonces, se levanta como para ir a ese lugar, a esa especie de boliche. Viene a la mesa y me dice, ‘yo a vos te conozco’. O sea, vino a saludar. Estuvo mirando todo el tiempo”, recordó la panelista.

El piloto le preguntó de dónde la conocía y ella le respondió que la habrá visto en el programa de Carmen Barbieri: “Me dice, ‘ya sé’. Y vio la noticia, porque le mandaron el link. Todas las noticias que él sale las debe ver. Él vive en Madrid, pero nos recontra vio. Y bueno, nos quedamos charlando”.

“La mejor onda, de verdad. Es amoroso. Simpático. Se quedó charlando con nosotros, es lindo el chico. Es muy lindo, muy simpático, muy carismático. Me contó que vive solo de los 14 años y le digo ‘vos tenés una mentalidad como un tipo de 40 más que de 21’, o sea, porque claro, un chico que se fue a vivir solo a los 14 años a otro continente. La familia vive en Buenos Aires, me contaba es que toda la etapa de viaje de egresados, salida con amigos, todo eso se la salteó”, detalló Martino.

Entonces le consultaron desde el programa si ella estaría interesada en tener una relación con Colapinto, pero Majo aseguró que es demasiado joven para ella: “No, pará, 21 años es muy chico, no, no, no. Estábamos ahí, después fuimos al boliche, nos quedamos charlando un montón. ¿Te digo cómo terminé esa noche? Con una hamburguesa. Comida rápida en el hotel. Así terminé la noche”.