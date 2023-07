Maju Lozano habló luego de las críticas de Chachi Telesco: qué dijo

A partir de la difusión de las imágenes, Disney decidió desvincularla y su carrera en los medios quedó frenada. Pero ahora, la actriz reapareció e hizo un largo descargo por el bullying que sufrió en aquel momento.

“No puedo creer que recién esto es Ley en 2023; que no se pueda filtrar material íntimo y privado. En ese momento yo estaba sola y tuve a todos los p... de los medios que me hicieron un bulllying que no les puedo explicar”, dijo Chachi, quien nombró a varios famosos que se burlaron de ella, aunque hizo foco en la conductora Maju Lozano. “Hoy se hace la deconstruida y en esa época hizo un sketch de humor para el programa de Mariana Fabbiani, riéndose de la situación", dijo.

Este lunes, en el arranque del ciclo Todas las tardes, que conduce cada mediodía en El Nueve, fue Maju Lozano quien habló del tema, con muy buena onda.

“Antes de comenzar el programa, porque este fin de semana me tomé el tiempo de ver todo tranquila porque considero que es un tema importante, pude ver unos videos que subió Chachi Telesco sobre algo que yo había participado en el Resumen de los Medios, un video hablando sobre el tema en el año 2007”, comentó la conductora.

Y agregó: “Quiero pedir disculpas públicamente a Chachi, realmente no fue mi intención, era otra época, eso no lo justifica. Me vi, volví a ver ese video en esa situación que me pone tremendamente mal. Se trata de ir aprendiendo y deconstruirse, estamos todos en deconstrucción. No volvería a hacerlo, claramente, bajo ningún punto, ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mi lastimar a alguien, como lo dijo ella en sus videos y realmente pido disculpas públicamente”.

“No tengo ningún problema en juntarme con ella y sentarme a conversar. Creo que el gran trabajo de nosotros, los comunicadores, es saber decir ´me equivoqué, no lo volvería a hacer´. Era otro contexto, pero tampoco lo justifico desde ahí. Así que mis disculpas públicas, no fue intencional. Uno cuando ve estas cosas revisa y es un lugar que me incomoda muchísimo y que realmente lo lamento”, apuntó Maju.

Para cerrar, señaló: “Te mando un beso, estoy para charlar. En mi programa hay también un espacio, no tengo ningún problema en hablar contigo. Y nada, tratar de recomponer alguna situación si es que lo puedo hacer. Me siento incómoda y apenada con la situación”.

chachi telesco.jpg Chachi Telesco, en un cruce mediático con Maju Lozano.

Luego del video sexual junto a su ex novio, Chachi Telesco dejó la actuación y en la actualidad se dedica al yoga, lejos de los medios de comunicación .

Su reaparición tuvo lugar porque la Cámara de Diputados aprobó esta semana la Ley Olimpia, que busca tipificar como delito la figura de violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material sexual en redes o plataformas.

Esta iniciativa tomó forma concreta de la mano de la organización Género y TIC (GENTIC), y el grupo Ley Olimpia Argentina, que sumó apoyo desde las filas del Congreso, con la diputada del Frente de Todos Mónica Macha. Se materializó en dos proyectos: el de “Ley Olimpia” y “Ley Belén”.