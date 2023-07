Reapareció Chachi Telesco y apuntó contra Maju Lozano

Embed

Disney decidió desvincularla y su carrera en los medios quedó atrás. Pero ahora, la actriz reapareció en los medios e hizo un largo descargo por el bullying que sufrió por ese entonces.

“No puedo creer que recién esto es Ley en 2023, que no se pueda filtrar material íntimo y privado. En ese momento yo estaba sola y tuve a todos los pelotudos de los medios que me hicieron un bulllying que no les puedo explicar”, dijo Chachi, quien nombró a varios famosos que se burlaron de ella, aunque hizo foco en la conductora Maju Lozano, “que hoy se hace la deconstruida” y en esa época hizo un sketch de humor para el programa de Mariana Fabbiani, riéndose de su situación.

A raíz de esta situación, Telesco dejó la actuación y ahora se dedica al Yoga. Hoy sale a hablar porque la Cámara de Diputados aprobó esta semana la Ley Olimpia, que busca tipificar como delito la figura de violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material sexual en redes o plataformas.