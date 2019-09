Hoy sorprendió con un posteo en el que habló de la desigualdad y descargó su tristeza. Con un video llorando, quiso transmitir sus sentimientos ya que desde niña se siente excluida en los programas que hacen los hombres.

"Toda mi vida lloré y me angustié porque los varones me dejan de lado de cosas: del fútbol y los asados" lamentó la joven de 28 años con lágrimas en el rostro y agregó a su grabación: "2019 y sigue pasando".

Luego, continuó su reflexión a través de una historia, donde compartió una experiencia de su infancia: "A los 5 años tenía un novio y me enoje mucho porque hizo su cumpleaños en una cancha de fútbol y no me invitó. Todos los días jugaba a la pelota con ellos, en la plaza, en el colegio. Pero claro, a la hacer un festejo u organizar algo es solo de varones".

