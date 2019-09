Se acabó el amor: se separaron Fede Bal y Bianca Iovenitti

Lo cierto es que ayer nuevamente Yanina insistió no solo con la infidelidad sino que además aseguró que la pareja se había terminado. Fede también habló aunque esta vez no solo no negó la noticia, sino que la confirmó. "Hola buenas tardes chicos, si es verdad, Yanina no mintió, Bianca y yo decidimos terminar nuestra relación. Nos hemos separado en los mejores términos y está todo bien. La verdad es que yo me siento bien y creo que todas las cosas pasan por algo", le dijo Fede a Caras.

Por su parte Bianca esta vez eligió eludir las consultas de la prensa y de una manera más que llamativa: "Les pido que me banquen, justo estoy haciendo unas fotos y no puedo contestar ahora. ¿Dale? Hablamos en un ratito. No sé por qué dicen eso", dijo.

Yanina Latorre, por su parte, decidió ampliar un poco más la información acerca del joven al que ella marcó como el responsable de haberle robado la novia a Fede y expuso que el joven que estuvo con la bailarina se llamaba Aaron Macsad. "El también es marplatense, muy adinerado y vive en la mejor torre de la ciudad", precisó. "Si se lo comió, está bien. Tiene 24 años, no está para ser fiel", aseguró Latorre. Y desde su cuenta de Twitter sumó detalles de la intimidad de la pareja dando a conocer que ella le costaba mucho ser fiel, algo que a Fede le dolía. "Dicen que Fede no la quería. Que ella sufría. Que le perdonó muchos deslices. (Esto si es data mia) #yaninforma", escribió. Apenas un año duró la pareja y más allá de los rumores de infidelidad o no, la realidad es que desde hace días se hablaba de un cansancio por parte del hijo de Carmen Barbieri que ahora derivó en el final de una pareja que nunca se consolidó.

