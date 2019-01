Con muchas idas y vueltas, por estos días el vínculo de Diego con Dalma y Gianinna parece ser casi nulo. A la primera no la vio en el mes y medio que lleva en Argentina, mientras que a Gianinna apenas la vio unos días cuando estuvo internado y como no le avisó de su operación ella lo despidió en las redes sociales.

Y en medio de una nueva etapa en su vida, en medio de una casi reconciliación con Verónica Ojeda, Maradona habló con Intrusos y volvió a dejar en claro que no tiene ninguna intención de recomponer la relación con ellas y además contó la intimidad de su enojo con la primera de sus hijas.

Las palabras de Diego para con Dalma sin dudas fueron lo más fuerte de la nota. El Diez asegu ró que la ama, que tiene un cariño especial, pero hay algo que no le perdona. “Yo con Dalma tengo un amor increíble porque fue la prime-ra, pero ella nunca habló con mi mamá. La única abuela que tenía era la madre de Claudia y tengo un puñal clavado en el corazón. La Tota me preguntaba y yo le decía: ‘no viene porque está trabajando en un lado, está en el otro’. Ella elegía a la mamá de Claudia por sobre la Tota y eso no se lo perdono. ¿Cómo no se va a hacer tiempo de ver a su abuela? Estamos todos locos. Ella siempre eligió a Claudia por sobre mí, no tiene explicación”, dijo Diego. Maradona habló de un tema que siempre estuvo dando vuelta en su entorno y que alguna vez el propio Don Diego, en sus últimos años de vida, contó. Y eso tenía que ver con las pocas veces que las chicas asaban a ver como estaba Don Diego.

Mie ntras Maradona contaba esto, en Twitter, Dalma contaba que fue ella quien lo llamó para contarle que había fallecido la Tota y que ella estaba a su lado mientras él estaba en Dubai. “Dalma no me avisó que murió mi madre, me avisó un profesor. Es mentira lo que dice ella. Ella no visitaba a su abuela y para cubrirse, a veces venía los fines de año”, disparó.

Con respecto a Gianinna, quien el otro día se despidió de él por Twitter, el Diez aseguró: “Ella eligió estar con la madre”. La historia de Doña Tota no es nueva, es algo que siempre se habló en el entorno de la familia Maradona y que apuntaba al vínculo que ellas tenían con los padres del Diez. Dalma siempre subió a sus redes sociales fotos y agradecimientos junto a la mamá de Claudia y si bien nunca lo hicieron público, esta vez fue Maradona el que puso sobre la mesa una historia del pasado.

Otro de los temas que generó polémica el año pasado, fue la ausencia de Maradona en el casamiento de Dalma. Diego confesó que no vino al casamiento de su hija porque “se jugaba el partido de mi vida”, en referencia al partido con Fujairah por el ascenso. Y dijo que ella nunca quiso cambiar la fecha de su boda. “Le dije que cambiara la fecha que me tomaba el primer avión que salía, pero ella no quiso”, aseguró Diego.

Pero no se quedó ahí, sino que remarcó que él nunca le había dicho a Dalma que venía y le echó la culpa de ese rumor a Villafañe. “Son todos inventos de la madre de Dalma, yo nunca le dije que venía, lo inventó todo Claudia”, aseguró Maradona.

Y agregó que él sabía que después de ese partido llegaban tres meses de licencia pero que fue Dalma la que de ninguna manera le dio lugar al cambio de fecha.

Maradona más auténtico que nunca. El Diez no ahorró críticas y tampoco ocultó ninguna de sus broncas. La relación con las hijas que tuvo con Claudia, parece no tener retorno.

Dalma: “Nuestro peor error: ser hijas de la mujer que lo quiso”

Mientras Diego contaba en Intrusos los motivos de su enojo con Dalma, ella salió en las redes sociales a contestarle. “Como siempre, elijo el silencio y COMO SIEMPRE ¡PARA NO PERJUDICARLO! ¡Pregúntenle quién le aviso a él que se había muerto su mamá! ¡Donde estaba él y donde estaba yo! ¡Se termino el tema para mí!”, escribió la actriz.

Diego salió a desmentir a su hija, a decir que ella no fue quien le avisó de la muerte de su madre y ella arremetió en su cuenta de Twitter. “El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... ¡LO MAS HORROROSO QUE LE HACEMOS A ÉL, ES ESO! ¡Ser hijas de Claudia! ¡Y por mi lado no hay persona que me dé más orgullo! ¡Lo lamento en el alma!”, sentenció Dalma.

El tema como siempre ocurre, despertó polémica en las redes y fueron muchos los seguidores de Dalma que le reprocharon por su ausencia con su abuela pero ella no se quedó en silencio. La hija del ex futbolista intercambió palabras con sus seguidores y declaró que es mentira que nunca fue a ver a su abuela, y que ella fue quién le avisó a su papá del fallecimiento de Doña Tota y no el preparador físico del club donde se encontraba el director técnico.

“Pero eso no es cierto! Pero para explicar todo tendría que perjudicarlo y es algo que nunca hice!”, fue la reflexión de Dalma cuando la presionaban para que saliera a aclarar en la TV sobre los dichos de su padre. Dalma sigue firme en su silencio mediático, pero al menos ahora empezó a contestar en las redes.

Gianinna también repartió

Su hermana Gianinna no se quedó atrás y también le respondió en las rede sociales al Diez con dos imágenes más que elocuentes: en una de ellas se ve un contenedor de basura prendiéndose fuego, en tanto que en la segunda escribió “nos tapó el agua”, en referencia a los dichos de su padre.

Asimismo, y al igual que Dalma, Gianinna se refugió en la figura de su madre y publicó una foto de la infancia de ésta en la que destacó: “Sos inmensa, con el corazón más lindo del mundo entero. Mamá y papá, psicóloga, enfermera, superhéroe, cocinera, remisera, maestra, peluquera… y podría seguir describiendo los mil roles que cumplíste desde que llegamos a tu vida...”

“Mamá agradezco cada día ser tu hija (…). Seguí siendo real, sosteniendo tus ideales y tu hermosa forma de ver la vida. Muchas veces te juzgue y te culpe por perdonar las conductas de personas que no se merecían NADA, muchas veces me enojé con vos x obligarme a tener un vínculo con quienes habían dudado de nuestro ADN. Siempre nos priorizaste sin saber que así dejabas de priorizarte vos. Hoy te lo dije y te lo vuelvo a decir NO SE como haces para soportar tanto! Tenemos mil años y seguís corriendo por nosotras, para estar al lado nuestro, para resolver o simplemente acompañarnos”, agregó.

“Resistís archivo y resistís cualquier golpe que quieran darte porque sos más que TODO!!! Lamentablemente a las personas que no pueden con su propia vida les molesta y les duele tu felicidad, básicamente xq envidian tu forma de amar. La ley del espejo. Vos me enseñaste que a los hijos se los ama, se los cuida y se les enseña cuáles son las prioridades de la vida”, especificó.