La histórica panelista del ciclo dio la información del supuesto nuevo romance de Pico Mónaco con la dueña de una inmobiliaria que le vendió una propiedad, pero rápidamente el primo de Lourdes Sánchez, Guido Zaffora le salió al cruce aludiendo que el ex tenista desmentía esta información, al leer el mensaje que le envió éste para aclarar los tantos.

Tauro relató: “Milca es dueña de una inmobiliaria en Puerto Madero y Pico le habría comprado un departamento... Esta chica fue cinco años novia de Luciano Pereyra. Lo que digo de Pico está chequeado. No voy a decir la fuente, pero no voy a permitir que lo desmienta. Igual lo va a desmentir, porque Pico Mónaco...”.

Enseguida su compañero leyó la desmentida de Pico y Tauro y se levantó de la silla y amagó con irse.

“Me tienen podrida porque yo no tengo por qué hablar de Pico ni de Pampita. Y me voy a retirar. Digo la verdad, remo como una neura y... me siento re incómoda acá, porque traigo la información y termino pasándola mal. No digo más nada y punto”.

“Estábamos jodiendo, ¡volvé!. ¿Estás bien Tauro?”, le preguntó Rial.

“No”, contestó ella.

