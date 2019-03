Facundo Arana: "Por más obra probada, al teatro lo probás en escena"

Para ponerse al servicio de las requisitorias de un texto teatral, este actor que supo engalanar y trascender desde una gran sumatoria de tramas televisivas, decidió ausentarse por un momento de la pantalla chica.

“Estoy alejado de la tele porque estoy haciendo teatro. No quiero hacer todo porque sino me quita tiempo para estar con mi familia. Par mí, eso es lo fundamental”, indica desde el suelo marplatense el protagonista de culebrones y unitarios como Chiquititas, Muñeca Brava, Yago, pasión morena, 099 Central, Padre coraje, Sos mi vida, Vidas robadas, Farsantes y su último trabajo, Noche y día, la telenovela que encarnó junto a Romina Gaetani hasta mediados de 2015.

“Gracias Dios me convocan siempre. Tengo la fortuna de elegir. Y en este momento y siempre priorizo a mi familia. Si te diversificas demasiado te quita energía y tiempo sagrado para ellos”, agrega Facundo que, en este tiempo sin ficciones en tevé, también se hizo espacio para debutar como cantante con su disco solista Salir a tocar, con ritmos de jazz y blues, armar su banda Facundo Arana & The Blue Light Orquestra y presentar su segundo cd En el aire, título que llevó la obra que supo representar en la sala del Multiteatro.

En tanto, hoy por hoy, valora y agradece llegar hacia los finales de una larga estadía en la cartelera del teatro Lido.

“Para nosotros es un honor muy grande. Solita estaba haciendo otra obra que era Cuerpos perfectos y yo estaba haciendo Los puentes de Madison. Haber llegado hasta acá con la obra para poder hacerla en tiempo y forma cuando en octubre todavía no teníamos decidido qué íbamos a hacer, es maravilloso. Para mí es tremendamente importante haber podido llegar a Mar del Plata con una obra como ésta que es extraordinaria”, señala respecto a la comedia romántica centrada en dos personajes, Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd, que sentados uno junto al otro, leen en voz alta las notas, cartas y postales en las que, durante casi cincuenta años, se cuentan las esperanzas, ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que van teniendo a lo largo de su vida.

Generoso, pondera a su compañera de escena: “Y contar con una compañera como Solita es incomparable. Ya no es extraordinaria. Hace 10 años trabajamos en un programa que se llamó Vidas Robadas”, informa Arana con gesto complacido. “Entonces no querés subirte arriba de un escenario a hacer cualquier cosa después de haber hecho Vidas Robadas con ella como compañera. Ya digo, es incomparable. Inolvidable. Porque eso es lo que nosotros queremos. Queremos experiencias que sean inolvidables. Con Solita me estoy dando el lujo”, sostiene quien disfruta de la labor que, dentro de la temporada veraniega, culminó en el día de ayer. Con dirección de Selva Aleman, la puesta de Cartas de amor que durante los meses de enero y febrero se alzó en el abanico teatral de la ciudad Feliz, se instaló entre el llamado teatro ‘serio’ de temporada. Escaso, pero por fortuna, nada extinguido y con buen caudal de público.

“Lo que pasa es que por ahí se ve mucha oferta de diversión, por así llamarlo, porque tal vez hace un poco más de ruido, tiene más color. Pero acá hubo 260 y pico de espectáculos que están haciendo temporada y de todos los espectáculos que están haciendo temporada hay muchísimos que tienen otro tenor. Como Un enemigo del pueblo y un montón más. Entonces para mí es un honor enorme ya estar dentro de esos espectáculos”, reflexiona este intérprete.

Pero opese a que ya le dan el adiós a Mardel, esta sociedad escénica va acontinuar dando frutos.

“Durante el año vamos a seguir porque yo con Solita voy a cualquier lado”, comenta casi fanatizado por su compañera de elenco. Es que un texto como el escrito por el dramaturgo norteamericano A. R. Gurney que se estrenó en 1988 tuvo varias versiones y fue probada con éxito en todas las oportunidades. Pero Arana, va más allá: “El teatro por más que esté probado ¿sabes cuándo lo probás? Cuando te parás arriba del escenario. Y eso con Solita es algo maravilloso”, rescata nuevamente de Cartas de amor.

Con ese tiempo que le dedica a su actividad teatral y musical, quedó un poco relegado su espíritu aventurero, ese que lo llevó a hacer camáñas solidarias por la donación de sangre con hazañas como las de escalar en Aconcagua, intentarlo en el Everest, tirarse de un helicóptero al agua y demás. Pero ya volverá a tener gestos así.

“Vendría cada año a Mar del Plata”

Muy enamorado de su esposa María Susini, según se muestra, Facundo Arana, compartió los días playeros junto a la modelo y sus tres hijos: Yaco, India y Moro. Además del trabajo, parece tener una especial predilección por la ciudad balnearia por excelencia de la Argentina.

“Tengo otro ritmo acá con mi familia. Si es por mí vendría cada año a Mar del Plata porque acá hay gente que amo profundamente. A esta cuidad la amo profundamente”, recalca.

“Me vio crecer también Mar del Plata y además acá hay gente que trabaja todo el año tremendamente mucho para poder atraer y recibir a todo el público que viene. Para mí es un honor muy grande porque aquí tenés a muchos artistas marplatenses que están y todo el año yugándola. Nosotros solo venimos dos meses al año”.