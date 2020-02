"El programa pasó de ser semanal, como lo fue durante cuatro años, a diario. Le buscamos entonces un perfil mas cultural, que está bueno para matizar la segunda mañana de la radio, dado que vamos de 10 a 12 hs de lunes a viernes", agrega.

Disfrutemos BA es la versión radial de Disfrutemos BA del Canal de la ciudad y también tiene un correlato en un suplemento cultural impreso, proyecto global comandado por Astrid Pikielny. "La base del programa es difundir lo que la ciudad de Buenos Aires propone en materia cultural, atendiendo a sus eventos, muestras y actividad del Complejo Teatral Buenos Aires. Y al estar todos los días, ampliamos un poquito el panorama siempre con la pata puesta en lo que ofrece el gobierno, pero también los privados y reflejamos otras cosas que tienen que ver con la cultura: hablamos de curiosidades de la ciudad, por ejemplo".

En la mesa de Disfrutemos BA lo acompañan su coequiper Ezequiel Iacobone, la locutora Mina Aravena y tres días a la semana rotan columnistas: Diego Geddes (libros), Beatriz Antico (arte) y Javier Hildebrandt (historietas, cine y cultura pop). La Producción General es de María Teresa Faisal y en la Producción trabajan Soledad Itria, Gimena García Blanco y Daniel Bajarlía (también columnista de música). En Redes: Yael Bianchi y en Operación Técnica, Daniel Miñones. "Tenemos tres entrevistas telefónicas por programa -continúa Pavazza- y los miércoles un entrevistado en vivo. Los viernes llevamos músicos en vivo. Es un programa muy dinámico, queremos que esencialmente sea de servicio, con mas servicio que opinión", refrenda. Un dato que Marcelo no quiere dejar de resaltar y que considera una marca distintiva del programa es que "Estudiamos mucho al entrevistado. No me permito ni permito que en la mesa no se sepa con quien estamos hablando. La pauta es entregada un día antes y todos debemos estar empapados, conocer a la persona de la que vamos a hablar. Nos interesa que el entrevistado se de cuenta de que nosotros sabemos quién es y qué hizo. Nos pasó con Pietro Zorba o Donato, o con los músicos que vienen al estudio. Es una muestra de respeto al entrevistado saber acerca de su tarea", dice quien se considera bueno "en manejar un modesto bagaje cultural y ser un ser curioso que siempre tengo prendidos los radares para saber por dónde va el interés de la gente en materia de cultura. Y en que le puede interesar al que escucha radio de toda la vida, nuestro programa".

Por último Pavazza reflexiona en la radio como medio y posibilidad expresiva, en este caso, desde un programa de servicios: "La radio es importante, no se terminará nunca, nadie escapa a ella. Te acompaña en un taxi, en el celularas, en el auto. Yo tuve mucho de lo que esperaba y no pensé que iba a tener. Estoy en una segunda mañana en una radio publica, donde nadie te pide rating, donde la comunicación no tiene como objetivo generar plata. Donde la radio debe ser como un hospital, debe existir simplemente porque es necesaria".