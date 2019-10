Así las cosas ya está confirmada la temporada 2020 del ciclo que va camino a cumplir los 15 años al aire. Así lo confirmó ayer Marcelo Polino quien dijo ser el primer convocado.

"Me reuní con el Chato Prada y me ofrecieron ser jurado para el año que viene. Obviamente que les dije que sí. Me siento muy honrado con ser el primer convocado para la nueva temporada", dijo en su programa de radio.

La idea es que el formato tenga cambios y los duelos en forma de eliminación directa, armando una llave como en el Mundial de fútbol, le dio resultados por lo que podría ser esa la idea pensando en lo que viene.

