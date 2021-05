Marcelo Tinelli calienta motores con La Academia

El cabezón grabó un video recorriendo los nuevos estudios de Don Torcuato para el ciclo La Previa del Show (Ciudad Magazine), con la conducción de Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, quien también compite en la pista: "Lo pasé muy bien grabando las aperturas de ShowMatch. Hace un año y medio que no hacía las aperturas, pero lo pasé muy bien con los famosos que me acompañaron. Va a ser una muy buena apertura y va a tratar de lo que vivo el día del comienzo del programa, desde que me levanto hasta que llego al estudio y me reciben algunos invitados sorpresa", contó Marcelo.

POP060521-028F01.JPG

Astuto, se quiere reservar todas las sorpresas para el estreno: "Tuvimos tres días de grabación y fue muy bueno. Nos divertimos muchísimo. Creo que va a ser muy cortito lo que se vea en pantalla para todo el material que grabamos", adelantó que tiene preparado "un muy buen programa. Creo que tenemos un muy buen formato con La Academia, muy buenas parejas. Excelentes ritmos que no han visto todavía, va a haber canto, baile, stand up, riña de gallos y un montón de segmentos nuevos. Vamos a tener 23 participantes o 24 porque estamos por cerrar uno más".

El elenco está encabezado por Karina La Princesita, Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agustín Cachete Sierra, Ulises Bueno y Rocío Pardo, El Polaco con Barby Silenzi, Débora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, Cucho Parisi, Sofía Jujuy Jiménez, Charlotte Caniggia, Viviana Saccone, Rocío Marengo, Mar Tarres, Angela Leiva, Mariana Genesio Peña, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Julieta Puente, Barbie Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci. En el jurado habrá dos históricos, Pampita y Angel de Brito, que compartirán estrado con Jimena Barón y Hernán Piquín.

Sobre el segmento de humor de las noches de los viernes, Tinelli señaló: "Vuelve el especial de humor, que me encanta. Voy a volver a sentarme en el escritorio de ShowMatch para hacer, entre otras cosas, el programa de cocina Politichef (una parodia de MasterChef con políticos) donde van a estar los 13 o 14 políticos más importantes", adelantó.