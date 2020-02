Marcos Cittadini, un buscador de identidad en la radio

En Radio Nacional, AM 870, conduce la franja de 14 a 17 por el período de verano. También, el que fuera gerente de Programación de Del Plata (y actual productor general de los ciclos de la 990) sigue vinculado a la 1030 pues de lunes a viernes a las 18 hace un programa con Martín Canay.

En el comienzo, su pasión radial tuvo mucho de fortuna, pero también de osadía. La historia surge charlando acerca de sus referentes en el medio: "Hay cinco personas fundamentales para mi. Mona Moncalvillo me dio la primera oportunidad de trabajar en una radio. Yo era carpintero, laburaba con mi viejo e hicimos la instalación del estudio de radio de FM Palermo. Le dije al gerente de la emisora que quería laburar en radio, que ese era mi sueño. Y me pusieron de asistente de producción de Mona. Lo primero que me pasó al subir la escalera de la radio y ver a Mona, es que me quedé paralizado, era como ver a San Martín. 25 años después, sigo siendo su amigo. Fui productor de sus programas, columnista y reemplazo de ella", cuenta.

"Lo mas importante que me dejó es que ella es al aire como es en la vida y traspasa el micrófono con una transparencia que no es menor al hacer periodismo. Luego conocí a Hugo Paredero con quien aprendí la magia de la radio al extremo, recreando a Nino Rota, a Fellini... un genio. Y en Nacional conocí a Oscar Raúl Cardozo, que me partió la cabeza; el tipo te invitaba a discutir y pensar todo el tiempo detrás de un micrófono, agarrando lo obvio y encontrando lo que te quieren ocultar", agrega.

"Con Larrea estuve tres años como columnista político. Otro prócer... en la primera reunión de producción no pude hablar. Con él trascendió la relación: nos apasionamos por los mismos escritores y hasta llegamos a leer juntos un cuento de Abelardo Castillo, cosa que está entre mis mejores anécdotas de radio. Y el otro gran referente en mi vida es Marcelo Simón, a quien le hago también columnas políticas y, básicamente, nos queremos mucho. Gracias al macrismo me corrieron de la AM a la FM y conocí a Simón, con quien soy feliz trabajando".

Cittadini dice que de sus años de estudiante de letras le viene esa idea de que uno puede rastrear intenciones a través de las marcas del autor en los textos. Y eso, lo lleva a la práctica radial: "Creo que una de las cosas que hago bien es escuchar al otro en las entrevistas, matizar en algún punto y sacar alguna conclusión. Eso lo podés hacer con un Gustavo Santaolalla o un diputado del Pro, da igual, lo que digo es que repregunto en función de lo que escucho y de ahí surgen momentos verdaderos".

Verdad y radio, un combo que hace que el medio no muera pese a los avances de un mundo que no para de innovar: "Pese a cierto complejo de inferioridad de la radio, hay algo que no se va a perder nunca, muy primitivo y sofisticado a la vez. El oyente de radio es un tipo muy inteligente, con imaginación. Y ese apelar a la inteligencia del otro es lo que ha hecho que los tipos que saben hacer radio prosperen y que prospere el medio. Por eso el oyente de radio te siente de la familia. Cuando te reconoce, no te pide autógrafos, te quiere hablar de cosas que vos hablaste", dice.

¿Sueños?. Uno solo: "Conducir un programa de radio toda mi vida, con libertad".