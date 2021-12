María Becerra confirmó que se separó de Rusherking

A media mañana de este sábado, Becerra compartió tres fuertes mensajes en línea en su cuenta. “Hijo de mil p... me acabás de cagar el autoestima”, decía el primero. Dos minutos más tarde, llegaron otras dos frases cargadas de bronca: “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda pedazo de garca”.

Aunque luego la artista borró esos mensajes, diferentes usuarios de Twitter se hicieron eco de las publicaciones.

https://twitter.com/MariaBecerra22/status/1472582980514189316 Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación! — ANIMAL (@MariaBecerra22) December 19, 2021

Pero este domingo la artista oriunda de Quilmes confirmó los rumores de separación. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió Becerra este domingo a la mañana.

Hasta la noche del viernes estaba todo bien: se habían mostrado juntos y enamorados en el show de Camilo en el Luna Park. Pero algo ocurrió cuando la intérprete escribió una serie de fuertes tuis el día sábado que borró a los pocos minutos y dejó de seguirlo en Instagram. Y siguió este domingo con un nuevo mensaje que decidió también eliminarlo una vez publicado.

Horas más tarde, Rusherking contó su versión de la historia. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto” escribió en Twitter y agregó: “Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es.”

https://twitter.com/rusherkingg/status/1472483597751750656 La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto — RUSHER KING (@rusherkingg) December 19, 2021

Tras las explicaciones del cantante, María volvió a descargarse diciendo “qué bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, pero luego eliminó el tweet.

Hasta el momento no hubo nuevos posteos en las redes sociales, pero sus allegados afirman que la pelea continuará.