María Becerra, sobre su vínculo con otros artistas: "Hay gente que nunca me cayó bien"

En una entrevista para el podcast español Entre el cielo y las nubes, conducido por Laura Escanes, la “Nena de Argentina” dejó en claro que no todo es armonía en la industria musical. “Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con los que antes me llevaba bien y, de repente, no. Hay gente que nunca me cayó bien”, confesó.

xOh9FQmY-34105380.mp4

Al reflexionar sobre su vínculo con otros artistas, la joven oriunda de Quilmes detalló que hasta dio de baja colaboraciones al conocer la verdadera personalidad de algunos colegas del mundo de la música: “Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una ver...de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me le bajé de la canción”, aseguró.

Para finalizar, la “Nena de Argentina” sentenció: “Creo que es muy fácil fingir demencia y decir: ‘Ah, pero está re pegado’ o ‘es un remix de una canción re pegada. Y bueno, uno finge demencia, y chau’. Pero no me va, porque si sos una persona de mie…no comparto valores con vos, y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera”.

image.png

Los rumores sobre el quiebre en el vínculo de María Becerra y “Los del Espacio” son muy fuertes, y quedan a la vista cada vez que alguno de los integrantes del grupo da un show. Después de los dos River agotados de María, en los que no participó ninguno de sus ex compañeros, la mala relación que quedó con la quilmeña es evidente.

“Los del Espacio” fue un grupo que se formó durante la cuarentena del año 2020, conformado por Lit Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK, que con el paso del tiempo se fue desarmando ya que cada artista logró éxitos por separado. Sin embargo, la relación entre varios de ellos quedó bien, no así con María Becerra, quien después de lanzar el sencillo “Los del Espacio” no volvió a reunirse con el grupo ni a compartir escenario.

image.png

María Becerra le enseñó a tomar mates a Paris Hilton: “Te voy a ir a visitar”

La cantante María Becerra, más conocida como “La Nena de Argentina” compartió su último videoclip con la celebridad estadounidense Paris Hilton y, en ese contexto, compartió un mate con ella.

“¿Alguna vez probaste el mate?”, comenzó la argentina, a lo que Hilton la miraba mientras preparaba la bebida. En esta línea, Becerra continuó: “Es una infusión de Argentina que todos tomamos ¿Querés probarlo?”, cuestionó mientras le pasaba la posta.

yld8hyhGk4cYGXDK.mp4

Por su parte, Paris, predeciblemente, realizó el gesto que rompe con toda tradición: movió la bombilla, lo que desató las risa de la intérpre y señaló: “No, no, eso se supone que tiene que ir ahí, en ese lugar, no se tiene que mover y después lo tomás”.

“Está bueno”, fue la respuesta de la estadounidense que afirmó que el mate está “aprobado” y tras preguntar “¿Dónde lo consigo?” le indicó a Becerra -algo en broma-: “Te voy a ir a visitar y lo voy a conseguir en Argentina”.